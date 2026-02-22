TV e Rete: Messico protagonista in vista del Sunshine Double (23 febbraio – 1° marzo)

Continua la stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Cinque i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 23 febbraio a domenica 1° marzo: tre del circuito maschile ATP con gli ATP 500 di Dubai e Acapulco, con l’ATP 250 di Santiago; due del circuito femminile WTA con il WTA 500 di Merida e il WTA 250 di Austin.

La programmazione dei tornei ATP e WTA su Sky e in streaming su NOW

Lunedì 23 febbraio

Dalle 11 – Il meglio dei tornei

su Sky Sport Uno (fino alle 19), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix (fino alle 0.30)

Martedì 24 febbraio

Dalle 11 – Il meglio dei tornei

su Sky Sport Uno (fino alle 17.15), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix (fino alle 0.30)

Mercoledì 25 febbraio

Dalle 11 – Il meglio dei tornei

su Sky Sport Uno (fino alle 17), su Sky Sport Tennis e su Sky Sport Mix (fino alle 0.30)

Giovedì 26 febbraio

Dalle 11 – Il meglio dei tornei

su Sky Sport Uno (fino alle 16), su Sky Sport Tennis e su Sky Sport Mix (fino alle 18.45)

Venerdì 27 febbraio

Alle 14 – 1a semifinale ATP 500 Dubai

Su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

Alle 16 – 2a semifinale ATP 500 Dubai

su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Alle 17 – Il meglio dei tornei WTA 500 Merida, ATP 250 Santiago, WTA 250 Austin

su Sky Sport Max e Sky Sport Mix (fino alle 20.30)

Alle 18 – Il meglio dei tornei WTA 500 Merida, ATP 250 Santiago, WTA 250 Austin

su Sky Sport Tennis (fino alle 02.00) e Sky Sport Max

Alle 02.00 – 1a semifinale ATP 500 Acapulco

Su Sky Sport Tennis

Alle 03.00 – 2a semifinale ATP 500 Acapulco

Su Sky Sport Tennis

Sabato 28 febbraio

Alle 16 – finale ATP 500 Dubai

su Sky Sport Tennis

Alle 20 – 1a semifinale WTA 250 Austin

su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

Alle 22 – 1a semifinale ATP 250 Santiago

su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

Alle 00.00 – 2a semifinale ATP 250 Santiago

su Sky Sport Tennis

Domenica 1° marzo

Alle 19 – finale WTA 250 Austin

su Sky Sport Tennis

Alle 23.30 – finale ATP 250 Santiago

su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Alle 00.00 – finale WTA 500 Merida

su Sky Sport Arena