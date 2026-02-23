ITFRacconti

L’ITIA sospende tre giocatori per la violazione del programma anticorruzione

Draginja Vukovic, Mark Kaufman e Mila Masic dovranno scontare un periodo di sospensione. Respinti i ricorsi dagli ufficiali del programma anticorruzione

Di Beatrice Becattini
ITIA
ITIA

L’ITIA, International Tennis Integrity Agency, ha sospeso in via precauzionale tre atleti per la sospetta violazione del programma anticorruzione.

I tre tennisti in questione sono il russo Mark Kaufman e le serbe Draginja Vukovic e Mila Masic, rei di infrazioni differenti.

Sospeso dal 24 dicembre per la mancata ottemperanza di un ordine – sezione F.3.b.i.1 del TACP, Programma Anticorruzione del Tennis – Kaufman ha fatto ricorso contro la sospensione il 9 gennaio, salvo poi ritirarlo in seguito.

I provvedimenti dell’ITIA

Vukovic e Masic stanno scontando la sanzione per un non precisato probabile reato grave – F.3.bi4 del TACP.
Se la prima, sospesa da 17 dicembre, ha optato per non presentare ricorso, la 28enne, fermata il 24 dicembre, ha proceduto, ma si è vista respingere la richiesta da un ufficiale anticorruzione (AHO) lo scorso 19 febbraio.

Dunque per tutti e tre i giocatori prosegue la sospensione, durante la quale sarà vietato loro prendere parte a qualsiasi evento tennistico dei membri dell’ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon e USTA) o da associazioni nazionali: allenamenti e incontri ufficiali da giocatori o spettatori sono proibiti.

