ATP Santiago: Darderi si salva e batte Navone. Sarà derby con Pellegrino ai quarti

[2] L. Darderi b. M. Navone 6-3 3-6 6-4

Se l’è vista brutta Luciano Darderi agli ottavi di finale del BCI Seguros Chile Open in quel di Santiago contro Mariano Navone. Dopo quasi due ore e mezza di battaglia, il tennista italiano ha strappato il successo per 6-3 3-6 6-4, pareggiando così il computo dei testa a testa (ora 4-4). Se il primo set è stato deciso da un solo break, conquistato dal nativo di Villa Gesell nell’ottavo gioco, gli altri due parziali sono stati più fruttuosi per chi si è trovato in risposta.

L’argentino nella seconda frazione è subito scappato via nel punteggio, portandosi sul 4-0. Nonostante abbia poi restituito uno dei due break, al terzo set point è riuscito a sigillare il parziale e nella terza frazione ha allungato all’istante sul 2-0. Darderi però ha cercato di rimanere incollato a Navone nello score. Sebbene si sia trovato per due volte sotto di un break, Luciano è sempre stato capace di recuperare e nel fatidico decimo gioco ha strappato la battuta a 0 all’avversario, agguantando così la vittoria. Le statistiche di entrambi, a fine partita, non sono eccezionali. Raccontano però di un confronto giocato sul filo del rasoio tra due tennisti che, oltre a conoscersi alla perfezione, hanno nella terra battuta la loro superficie prediletta.

Darderi più lucido, è lui ad avanzare

Cinque delle sei vittorie intascate da Navone in carriera contro top 30 sono infatti arrivate sul manto rosso. Questa volta si è però dovuto arrendere alla miglior lucidità del rivale alla distanza. L’argentino continua quindi il suo momento complicato, che non lo vede raggiungere i quarti di finale in un torneo del circuito maggiore da più di un anno, lui che è sprofondato alla 77esima posizione mondiale (era 29 nel giugno del 2024).

Chi invece sta vivendo un ottimo periodo di forma è Darderi, attualmente al best ranking di numero 21. Gli ottavi all’Australian Open e la finale a Buenos Aires hanno restituito all’azzurro buoni segnali in vista del prosieguo della stagione. E non solo sul rosso, terreno sul quale è il secondo più vittorioso nel circuito ATP da inizio 2024 con 45 vittorie (il primo è Francisco Cerundolo con 47 successi). E’ sì vero che tutti e quattro i titoli conquistati da Luli sono arrivati su terra battuta, ma di recente Darderi ha affermato di voler cercare di rimanere al passo anche sulle altre superfici. A Santiago proverà intanto ad alzare al cielo il quinto trofeo. Per riuscirci dovrà vincere altri tre incontri, a partire dal prossimo che lo vedrà sfidare da favorito, nel suo 12esimo quarto di finale ATP in carriera, l’11esimo sul rosso, il connazionale Andrea Pellegrino.