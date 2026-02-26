Mensik torna sull’impresa contro Sinner: “Essere al suo stesso livello mi ha fatto capire molto”

Vincitore a Doha sul numero 2 del mondo Jannik Sinner, Jakub Mensik è oggi a un passo dall’ingresso fra i migliori dieci giocatori del mondo: attualmente al tredicesimo posto del ranking (ma n. 12 nella classifica live), attende Griekspoor ai quarti di finale dell’ATP 500 di Dubai. Dalla mente degli italiani sarà difficile cancellare la meravigliosa prestazione offerta ai danni del numero uno azzurro, per molti una scoperta; la verità, però, è che Mensik è giocatore vero già da molto, molto, tempo.

“Contro Sinner è stata una delle partite più belle della mia giovane carriera, – ha raccontato all’ATP Tour – mi sono sentito davvero bene in campo. Battere Jannik ed essere praticamente al suo stello livello mi ha fatto capire molto, sto andando nella giusta direzione“. Deludente, forse, la prestazione appena successiva al trionfo su Sinner, con la sconfitta in due set subita contro Arthur Fils.

“La scorsa settimana è stata fantastica per me. Raggiungere le semifinali, tante belle partite… Ovviamente è una sconfitta dura, ma nel complesso è stato un buon torneo. Sono tornato a Doha per la prima volta dopo il 2024: fu il mio primo torneo ATP. Ho ricordi davvero belli, mi sono divertito tanto. Nel complesso sono soddisfatto della prestazione e di quanto il mio gioco stia migliorando”.

Carriera giovane, ma già ricca di piccoli infortuni. In Australia, appena un mese fa, è stato costretto al forfait appena prima di scendere in campo per l’incontro di quarto turno con Novak Djokovic, per quella che sarebbe stata la rivincita della finale di Miami 2025, vinta dal ceco. “Dopo l’Australian Open ho capito che dovevo fare tutto il possibile per preservare la mia salute. Mi sono preso qualche giorno di pausa e ho iniziato ad avere un po’ di nostalgia del tennis, ma mi è servita a recuperare le energie e a prepararmi al meglio. Queste pause fra i tornei sono la cosa migliore per me, mi permettono di mostrare il mio tennis migliore“.