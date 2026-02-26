Pirelli diventa sponsor del Miami Open

Il Miami Open ha siglato con Pirelli un accordo di sponsorizzazione triennale che renderà il produttore italiano di pneumatici “sponsor platino” del torneo. I termini finanziari non sono stati resi noti. Pirelli avrà a disposizione risorse durante tutto il torneo di Miami, sia ATP che WTA, tra cui visibilità sui tabelloni LED e sui videoboard del campo principale e della tribuna, banner web e contenuti sui social media, spazio di attivazione in loco e accesso alle suite premium.

MARI, co-proprietaria del Miami Open, gestisce le partnership per l’evento, Pirelli ha negoziato direttamente. Il Miami Open 2026, che si terrà all’Hard Rock Stadium, si svolgerà dal 15 al 29 marzo. Gli altri sponsor platino sono PIF, Lacoste, Betway, Cadillac, Disney Cruise Line, Emirates, Stella Artois, CRMBonus, La Roche-Posay e DoorDash. Itau resta lo sponsor principale.

Nel campo delle sponsorizzazioni sportive, Pirelli è nota soprattutto per il suo impegno nel mondo dei motori, tra cui quello di partner ufficiale della F1 dal 2011, ma lo scorso anno ha anche siglato un accordo pluriennale con l’Australian Open.