ATP, estesa la lista dei dispositivi ‘wearable’: c’è anche Whoop

Il mondo del tennis cambia in fretta, e anche ‘mamma’ ATP si adatta alle esigenze degli atleti, sempre più strutturati muscolarmente e scrupolosi nel monitoraggio delle performance fisiche. L’adozione si uno stile di gioco così estremo ed aggressivo rende più vulnerabili i tennisti, costantemente soggetti ad infortuni per via dell’evoluzione subita negli ultimi anni. E così, i rispettivi entourage, si muovono per prevenire e scongiurare qualsiasi tipo di stop dei propri atleti.

La polemica di Melbourne

A tal proposito, l’Association of Tennis Professionals consente l’utilizzo di dispositivi wearable che monitorano i parametri dei giocatori, misurandone il battito cardiaco, le calorie bruciate ed altri dettagli che sono poi oggetto di analisi da parte di ogni equipe al termine di ogni match.

Nonostante anche l’ITF prevedesse la presenza di questi devices, durante l’ultimo Australian Open è sorta una scottante polemica circa i ‘Wearable Devices’, in particolare i “tracker Whoop“, indossati da Aryna Sabalenka, Carlitos Alcaraz e Jannik Sinner, i quali sono stati esortati (o meglio, obbligati) a rimuoverli prima dell’inizio di ogni incontro. Insomma, le leggi di Tennis Australia hanno bypassato quello che è il regolamento ufficiale, imponendo ai tre campioni di non utilizzare i tracker. Aryna Sabalenka – che tra le altre cose, è anche ambassador di Whoop – si è subito messa in prima linea per la ‘protesta’: “Non capisco perché i tornei del Grande Slam non ci permettano di indossarlo e spero davvero che riconsiderino la decisione e permettano ai loro giocatori di monitorare il loro stato di salute”.

Il nuovo regolamento dell’ATP

A distanza di qualche mese, dopo le varie polemiche, la situazione pare esser già ripristinata. Il Board dell’ATP ha così indetto una piccola rivoluzione, apportando modifiche all’attuale regolamento ed estendendo, dunque, la lista di dispositivi wearable consentiti. Secondo quanto riportato dal giornalista statuinitense Jon Wertheim, la neo-regola introdotta dall’Association of Tennis Professionals recita: “Il Consiglio ha approvato una norma che amplia la gamma di fornitori di dispositivi indossabili consentiti e l’uso in campo da parte dei giocatori nelle competizioni ATP, e ha autorizzato la direzione a definire e finalizzare i dettagli di attuazione, compresi eventuali nuovi controlli di governance dei dati da implementare”.