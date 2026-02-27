Camila Giorgi, matrimonio in dolce attesa: le nozze con Andreas Ignacio Pasutti

Dopo un post ritiro turbolento, sembra che i pezzi della sua vita privata si stiano incastrando nel modo più lieto possibile. Quasi due settimane dopo aver annunciato, con delle inequivocabili storie Instagram, di essere in dolce attesa, Camila Giorgi si è sposata. Se il giorno di San Valentino era stato quello preposto all’annuncio di diventare mamma, la marchigiana ha scelto il 26 Febbraio per cogliere tutti alla sprovvista e diramare la notizia del suo matrimonio con Andreas Iagnacio Pasutti, trentenne tennista e allenatore argentino.

Considerando, ancora una volta, le storie Instagram dell’ex giocatrice sembra ovvio che la nozze si siano celebrate in Argentina, probabilmente a Buenos Aires, dove Giorgi ha deciso di trasferisi un paio di anni or sono. Nonostante la coppia abbia deciso di suggellare la loro unione in Sud America, la classe 1991 ha espresso la volontà di partorire in Europa.

L’euforia per questa combo di gioia personali ha spinto l’ex numero 26 al mondo, in risposta alle domande di alcuni follower, di non escludere un ritorno all’agonismo con un laconico: “Mai dire mai”. Dopo le tante polemiche sembra che Camila sia ritornata a sorridere.