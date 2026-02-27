Netflix si tira fuori: Warner Bros. Discovery passerà a Paramount Skydance

Dopo una battaglia durata quasi tre mesi Netflix ha rinunciato ad acquistare la parte Streaming & Studios di Warner Bros. Discovery e ha lasciato campo libero a Paramount Skydance dopo che quest’ultima aveva rilanciato poche ore fa con un’offerta da 111 miliardi di dollari per tutta l’azienda Warner. Bros. Discovery, inclusi i canali televisivi lineari come Eurosport. WBD è detentrice in Italia dei diritti TV di Australian Open (fino al 2031) e Roland Garros (fino al 2030)

Il 5 dicembre scorso, Netflix aveva firmato un accordo vincolante, ma il proprietario di PSKY David Ellison, figlio di Larry, fondatore di Oracle e noto agli appassionati di tennis come il padrone del torneo di Indian Wells, ha continuato a spingere a suon di offerte ostili, finchè non ha ottenuto il via libero del CdA di Warner all’ultimo rilancio di poche ore fa. 31 dollari ad azione e il pagamento della penale da versare a Netflix per lo scioglimento del contratto del 5 dicembre da 2,8 miliardi di dollari

Il nuovo accordo rende ormai superata la necessità di uno split di Warner Bros. Discovery in due parti, visto che, come detto Paramount Skydance acquisirà tutta l’azienda.

L’accordo porterà con ogni probalità alla fusione delle piattaforme di streaming Paramount+, HBO Max e Discovery+ in un unico prodotto o quantomeno a un bundle per acquisirli insieme.

Ma soprattutto unisce due tra le più grandi major del cinema di Hollywood con oltre un secolo di storia: la Paramount Pictures e la Warner Bros Pictures. Oltre a una svariata quantità di canali lineari di entrambe le aziende

Ellison si aspetta tempi rapidi per il closing, dato che dopo il 1° ottobre pagherebbe 0,25 dollari/azione in più per ogni trimestre in cui la transazione non si chiudesse con l’approvazione delle autorità competenti.

