ATP Santiago, Darderi: “Sono concentrato, mancano due partite al titolo. Pellegrino? Vale la top 100”

Il derby tricolore sul manto rosso cileno ha premiato Luciano Darderi, al termine di un elettrizzante duello protrattosi per due ore di gioco. Il numero due del seeding ha dovuto impiegare l’artiglieria pesante per spegnere l’entusiasmo del connazionale, Andrea Pellegrino, giunto, in quel di Santiago, al primo quarto ATP della carriera. Il classe ’97 di Bisceglie, proveniente dal tabellone cadetto, ha pareggiato il conto dei set dopo esser partito in svantaggio, ma nel terzo parziale, Darderi ha nettamente cambiato passo, imponendosi con lo score di 6-2 che gli ha consentito di raggiungere Baez in semifinale.

“Alti e bassi mentali. La differenza l’ha fatta l’inizio del terzo set”

L’inizio della stagione 2026 di Luciano non può che dirsi positivo. Sul cemento australiano ha persino sconfitto Karen Khachanov, spingendosi sino agli ottavi di finale dello Slam aussie, dove si è arreso soltanto a Jannik Sinner. In quest’ultima tappa della gira sudamericana, in Chile, ha ghiotte chance di raggiungere la seconda finale ATP dell’anno. Nella prima, a Buenos Aires, è stato sconfitto dall’amico fraterno Cisco Cerundolo.

In conferenza stampa, dopo la vittoria ottenuta ai danni del connazionale Pellegrino, Luli, ha analizzato vari aspetti dell’incontro, dove non è stato sempre impeccabile, anche per gli ampi meriti del numero 137 del mondo, che si presentava al derby da super-sfavorito: “Credo che la differenza l’ho fatta all’inizio del terzo set, soprattutto a livello mentale, come dicevo ieri che avevo molti alti e bassi – ha detto Darderi -. Ieri e anche oggi li ho avuti nel secondo set, però anche lui ha provocato un po’ questo, ha giocato bene da quando mi ha brekkato sul 2-1.

L’importante però era vincere, nel terzo set mi sono sentito molto fiducioso e ho iniziato a sentirmi comodo in campo“.

“Credevo nel mio gioco e di essere più solido di lui”

Il cammino di Andrea Pellegrino, dalle qualificazioni sino ai quarti del ‘250 di Santiago, ha superato ogni aspettativa, impressionando anche il nativo di Villa Gesell, che ha dato atto del grande torneo disputato dal connazionale: “Sicuramente avevo visto i video di come stava giocando prima, arrivare ai quarti qui non è mai facile, vincere tante partite in altura, quindi arrivava con fiducia. Ha battuto Comesaña che è anche lui un grande giocatore sulla terra, quindi ha dimostrato di essere a un gran livello. Però io credevo nel mio gioco, sentivo di essere un po’ più solido di lui e che a un certo punto avrei potuto brekkarlo, ed è quello che è successo nel terzo set: lì sono stato molto più solido di lui e quella è stata la differenza“.

“Mancano due partite al titolo…”

L’azzurro sfiderà in semifinale Seba Baez, e lo scenario è pressoché identico a quello di Buenos Aires. Anche nella rovente capitale argentina, Luli ha affrontato il padrone di casa in semi, liquidandolo in poco meno di un’ora e trenta. Nell’atto decisivo ha trovato dinanzi a sé Fran Cerundolo, ma il numero uno del main draw ha sbarrato la strada a Darderi, laureandosi campione per la prima volta in casa sua, travolto dal calore del popolo albiceleste. Anche a Santiago, in caso di vittoria su Baez, Luciano potrebbe ritrovarsi ancora Cerundolo in una finalissima, in virtù del pronostico che vede Cisco stra-favorito su Hanfmann in semifinale.

“Qui ci sono state tante sorprese, tanti hanno perso set. Io sono solo contento di essere in semifinale, perché è stato un inizio di anno molto buono e continua a esserlo. Essere in semifinale qui in Cile è speciale perché non ero mai arrivato in semifinale, quindi spero di continuare ad andare avanti e di andare partita per partita per cercare di fare il meglio possibile. Mancano due partite al titolo, quindi sono concentrato per domani; adesso aspetto il vincitore, faranno sicuramente una gran partita, e niente, devo riposare e prepararmi per domani per essere al massimo“.

“Pellegrino vale tranquillamente la top 100”

Il positivissimo inizio di stagione ha dato un’incredibile spinta a Darderi, che prima di affrontare il match dei quarti di finale con Pellegrino, aveva dichiarato in conferenza stampa di guardare già alla Top 10 come obiettivo finale per il 2026, e alla luce del progresso avuto sotto il profilo del gioco e dei risultati ottenuti in questo primo trimestre, non pare più tanto un’utopia.

Circa il tennista di Bisceglie, tornato a pochi passi dal suo best ranking (126), Darderi ha speso parole incoraggianti, e secondo il n.4 d’Italia, i margini di miglioramento dell’amico Andrea sono ancora ampissimi: “Io credo che lui sia un giocatore che vale tranquillamente la top 100, anche se adesso è fuori dai 100: ha un tennis incredibile e sicuramente entrerà in top 100 quest’anno.

È anche un amico, quindi non era facile, ci conosciamo molto bene, è un bravo ragazzo e anche questo era un po’ in gioco“

Tornando sulla sua stessa performance ha specificato: “Penso di averlo gestito abbastanza bene e nel terzo set sono partito in modo diverso rispetto alla partita con Navone, perché sono stato sempre avanti e sempre in controllo. Con Navone non sono mai stato in controllo fino al 5-4 del terzo, ero sotto di un break; oggi invece nel terzo non sono mai stato in pericolo, ho brekkato, sono andato 3–0 avanti, quindi oggi l’ho gestita un po’ più tranquilla rispetto alla partita con Navone, sapevo di avere un po’ più di vantaggio“.

Il destino dell’avventura cilena di Luciano si deciderà in tarda serata italiana, quando sfiderà Seba Baez per tentare di staccare il pass per la finalissima di Santiago.