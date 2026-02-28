Venus Williams e il ritorno di Serena: “Sarebbe fantastico, ma non l’ho mai vista allenarsi”

Non è più solo una suggestione, ma un tamtam che (nonostante la sua smentita social di inizio dicembre) agita il circuito WTA e il tennis mondiale a quasi quattro anni dall’ultimo match giocato allo US Open 2022. Il nome di Serena Williams è riapparso nel Testing Pool dell’ITIA e, dal 22 febbraio 2026, la 23 volte campionessa Slam ha ufficialmente il via libera per tornare a competere in qualsiasi momento. Interpellata sul tema durante l’ATX Open di Austin, la sorella Venus ha alimentato le speranze dei tifosi senza chiudere la porta a un clamoroso ritorno in coppia.

Le parole di Venus: “Io e Serena in doppio? Sarebbe bello”

Già, perché di fronte alla domanda dei giornalisti sulla possibilità di ricomporre l’iconico duo, la maggiore delle sorelle Williams è rimasta sul vago ma alquanto possibilista. “Non sarebbe ‘cool’? Comunque non l’ho mai vista allenarsi, non so dove lo stia facendo. Per tornare, bisogna potersi allenare, vedremo se riuscirà a farlo”, ha risposto, mantenendo quel velo di mistero che accompagna ogni mossa delle Williams. Parole che non smentiscono affatto la possibilità, ma che anzi sottolineano il fascino di ricreare la coppia vincitrice di 14 Slam, pur lasciando intendere che la condizione fisica sarà il vero ago della bilancia.

Gli indizi di Alycia Parks e le certezze di Rick Macci

Mentre Venus gioca in difesa, altri protagonisti del tour sembrano avere le idee più chiare. Alycia Parks, qualche settimana fa, aveva infatti confermato di essersi allenata con una Serena Williams apparsa “in grande forma”, smentendo nei fatti i dubbi sulla mancanza di attività in campo. A rincarare la dose ci ha pensato lo storico coach Rick Macci, che ha dato per certo il rientro in uno dei WTA 1000 tra Indian Wells e Miami, puntando con decisione sul torneo della Florida, più vicino alla residenza di Serena a West Palm Beach.

Il bivio tra Indian Wells e Miami: il gioco delle wild card

Il calendario di marzo sarà decisivo per svelare il bluff o confermare il gran rientro. Venus non sarà disponibile per giocare con Serena a Indian Wells, dove usufruirà di una wild card sia in singolare che in doppio con la canadese Leylah Fernandez. Di conseguenza, tutti gli occhi sono puntati su Miami: considerando l’importanza dell’evento e il silenzio tattico dell’organizzazione, il torneo della Florida dovrà presto svelare le sue carte e annunciare se la Regina del tennis mondiale calcherà di nuovo il cemento di casa.