WTA Doha, Parks rivela: “Mi sono allenata con Serena Williams, è in grande forma”

Ennesimo capitolo riguardante il fulmine a ciel sereno che scosse il tennis femminile, un paio di mesi a dietro: il ritorno in campo di Serena Williams. Dopo la sua ricomparsa improvvisa nella lista di giocatrici sottoposte ai controlli anti-doping, perché attive nei tornei professionistici, a cui sono seguite inevitabili smentite e agguati mediatici, ecco un altro piccolo romanzo che va ad aggiungersi al puzzle di pezzi mancanti.

Questa volta a dare una nuova prospettiva alla vicenda è Alycia Parks, 25enne della Florida che soltanto in minima parte ha soddisfatto le grandi aspettative generate dal suo ingresso nel circuito. Da quella memorabile cavalcata a Lione, nel febbraio del 2023, quando arrivò a conquistare il titolo superando in finale la n. 1 del seeding Caroline Garcia, nessun altro squillo è stato messo a segno dalla classe 2000 della Georgia. Di vittorie contro Top Ten neanche l’ombra – l’ultima resta quella contro la francese – e solamente un’altra finale WTA disputata peraltro anch’essa in quel magico 2023 a Birmingham. Il best ranking di n. 40 del mondo adesso dista 45 posizioni. Parks sembrava tra le tenniste statunitensi, l’unica in grado di affiancarsi a Gauff nel tentativo di ereditare lo scettro del comando States dal testimone delle sorelle Williams, con le dovute proporzioni. Invece la carriera di Alycia è stata finora profondamente diversa da quella di Coco.

L’inizio di 2026 di Alycia Parks

In questi giorni l’attuale n. 85 del ranking femminile ha comunque battuto un importante colpo per la crescita della propria autostima, smarrita nelle ultime stagione di mediocrità. La statunitense si è infatti qualificata per il WTA 1000 di Doha. Lo ha fatto sconfiggendo dapprima Rebeka Masarova in rimonta e successivamente nel turno decisivo l’argentina Solana Sierra per 7-5 6-3. Sicuramente un momento positivo per Alycia Parks, visto che nell’ultima settimana ha anche centrato i quarti ad Ostrava.

Ma più che per i suoi risultati sul campo, a far notizia è stato quanto ha dichiarato a Tennis Majors dopo aver ottenuto l’accesso al main-draw in Qatar. Prima però di giungere al momento più interessante delle sue affermazioni, Alycia ha riassunto l’impervio spostamento logistico dalla Cechia a Doha: “Sono atterrata alle 2:15 del mattino. Ho preso un volo notturno per arrivare qui, sono abbastanza pronta per la partita. Sto cavalcando l’onda delle partite giocate a Ostrava. La mia stagione è iniziata bene, ho avuto bisogno di una pausa mentale. Quindi ora sono pronta a giocare”. In Australia si è fermata al secondo turno: battuta Alexandra Eala si è arresa a Karolina Muchova dopo aver vinto il primo set 6-4.

“Prego prima delle mie partite, non mi tormento se perdo”

Con il frenetico calendario tennistico, che si consuma e ti consuma 12 mesi all’anno, non si ha quasi mai la possibilità di: “Tornare spesso a casa e poterti godere la famiglia e gli amici“. I momenti difficili, che essi siano in campo o fuori, Parks li affronta con una spinta esistenziale superiore grazie alla grande fede che l’accompagna: “Prego prima delle mie partite. Dico sempre: se deve succedere, succederà. Se non succede, non succede. Prego e basta, e non mi tormento se perdo le partite. È così che vivo la mia vita”.

Parks: “Mi sono allenata con Serena Williams”

Come per tutte le tenniste americane di nuova generazione, l’indiscusso punto di riferimento, l’ispirazione da cui prendere spunto non può non essere la ventitré volte campionessa Slam Serena Williams. Ed ecco qui la rivelazione di Alycia: “Mi sono allenata con lei lunedì scorso. E poi le ho scritto un messaggio. È sicuramente una buona mentore per me e mi ha aiutato molto, soprattutto negli allenamenti”. Naturalmente Parks non si è sbilanciata sulla possibilità di un rientro alle competizione dell’ex n. 1 mondiale, tuttavia ha affermato che: “E’ in grande forma. Sarebbe fantastica nel circuito, dovesse tornare“. E allora che non siano realmente credibili e affidabili, le voci e i mormorii che vorrebbero una Serena intenta a tornare per preparare una ed una sola competizione in merito alla partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 in coppia con Venus, che invece pur avendo la carta d’identità più sgualcita è ancora in grado di competere nel singolare.