WTA Austin: Stearns vince il derby con Townsend e si aggiudica il secondo titolo in carriera

Derby americano intenso ma non sempre di altissimo livello nella finale del WTA 250 Austin, dove Peyton Stearns supera Taylor Townsend 7-6(8) 7-5 al termine di una sfida nervosa, ricca di ribaltamenti e costellata da diversi errori da entrambe le parti. Un match combattuto e teso, più intenso che spettacolare, durato complessivamente 2 ore e 25 minuti.

[4] P. Stearns b. [WC] T. Townsend 7 6(8) 7-5

Primo set lunghissimo e ricco di capovolgimenti, chiuso al tie-break dopo 1 ora e 15 minuti. L’avvio è favorevole a Townsend, che strappa subito il servizio a Stearns in un game molto combattuto e si porta sul 2-0. La classe 2001 però resta agganciata al punteggio e, pur senza riuscire a trovare continuità in risposta, approfitta di qualche passaggio a vuoto dell’avversaria per restare in scia.

Sul 5-4 Townsend ha la grande occasione: si procura due set point sul servizio di Stearns, ma la numero quattro del seeding li annulla con coraggio e tiene la battuta. Nel gioco successivo arriva il controbreak che vale il 5-5 e rimette tutto in equilibrio.

Il tie-break è la naturale conclusione di un parziale movimentato: minibreak da entrambe le parti, tensione altissima e scambi sempre più pesanti. Ai vantaggi è Stearns a trovare lo spunto decisivo, chiudendo 10-8 e completando la rimonta dopo essere stata sotto nel punteggio per gran parte del set.

Anche il secondo set vive su strappi e tensione. Dal quinto gioco in avanti le due statunitensi faticano a tenere il servizio. Quattro break consecutivi e un ottavo game lunghissimo, con sei chance per Stearns di salire 5-3 e due opportunità di controbreak per Townsend, che riesce infine a riportarsi sul 4-4. Superata la fase più confusa, il match torna sui binari dell’equilibrio fino al 5-5.

È ancora Stearns a piazzare l’allungo decisivo. Una risposta profonda di diritto le procura la palla break del 6-5, concretizzata con coraggio. Chiamata a servire per il titolo, non trema: arrivano due Championship Point e al primo chiude la partita.

WTA Austin: secondo titolo per Stearns, Townsend avrà un’altra occasione in doppio

Per Stearns è il secondo titolo in carriera dopo quello conquistato a Rabat nel 2024, al termine di una finale che ha premiato la sua lucidità nei momenti chiave.

Per Taylor Townsend, invece, quella in Texas è stata la prima finale in assoluto nel circuito maggiore in singolare. Ex numero 46 del mondo, la statunitense classe 1996 era entrata in tabellone grazie a una wild card. A rendere ancora più significativa la sua settimana ad Austin c’è anche il percorso in doppio: Townsend è infatti impegnata nella finale di specialità in coppia con l’australiana Storm Sanders, a conferma di uno stato di forma eccellente.