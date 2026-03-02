ATP Indian Wells: Maestrelli salva cinque match point e supera Jarry! Fuori Travaglia

In attesa del sorteggio e dei tabelloni principali, al via mercoledì 4 marzo, è già tempo di gioco in California. Sono iniziate le qualificazioni al Masters 1000 di Indian Wells, con impegnati Francesco Maestrelli e Stefano Travaglia in rappresentanza dei colori azzurri, in attesa di Luca Nardi. Due match, e un sapore agrodolce rimasto.

Maestrelli brilla anche ad Indian Wells

Il periodo di crescita, ormai di consolidazione, prosegue per Maestrelli anche ad Indian Wells. Il pisano, dopo la prima vittoria Slam all’Australian Open, apre nel modo migliore anche la campagna californiana. Contro un avversario ostico ed esperto quale Nicolas Jarry, Francesco ha saputo gestire il match al meglio. 6-4 4-6 7-6(7) il punteggio finale, ma con ben cinque match point annullati dall’azzurro. Che, nonostante la giovane età, è apparso come il vero esperto in campo.

83% di punti vinti con la prima raccontano di solidità e presenza costante nel match a livello mentale. Una crescita non scontata per Maestrelli, che ad Indian Wells cerca l’esordio in un Masters 1000. Al prossimo turno, che vale l’accesso al tabellone principale, sfiderà il n.3 del seeding Thiago Agustin Tirante.

Fuori Travaglia

Oltre a Maestrelli ad Indian Wells scende anche Travaglia. Stefano si arrende in due set ad Aleksandar Vukic, ma arrivando in entrambi i casi al tie-break. 7-6(2) 7-6(2) il punteggio finale a favore dell’australiano, più esperto a certi livelli e più costante all’interno del match. Soprattutto sul cemento. Per Travaglia il rimpianto è di non aver concesso neanche una palla break, ma sprecandone cinque nel secondo parziale. Rimane una buona prestazione, in un match risolto sui dettagli dove la qualità di Vukic ha fatto la differenza. L’australiano affronterà ora Dino Prizmic.