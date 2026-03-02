Il tennis torna a Memphis! Un WTA 250 sostituirà il torneo di Cleveland

Era il 2013, l’ultima volta in cui un torneo WTA andò in scena presso Memphis, Tennessee. L’allora U.S. Indoor Tennis Championships si è disputato invece a livello ATP fino al 2017, teatro dell’unico titolo ATP di Ryan Harrison. Tra le ragazze ad affermarsi fu invece Marina Erakovic, succedendo nell’albo d’oro a nomi come Venus Williams, Sharapova, Azarenka, Davenport. Un torneo di prestigio, quello di Memphis, che come annunciato dalla WTA ritornerà a livello 250.

WTA Memphis: il ritorno

La settimana sarà quella del 27 luglio, in contemporanea all’ATP 500 di Washington. Il torneo WTA di Memphis, che si disputerà su cemento outdoor in luogo del classico indoor, prenderà invece il posto in calendario del 250 di Cleveland, che si disputava nell’ultima settimana pre US Open. Un ritorno tutt’altro che banale, sia grazie all’ottimo stato di salute del tennis americano, sia alla situazione in Tennessee.

Il torneo si svolgerà infatti presso il Leftwich Tennis Centre, un rinnovato centro sportivo la cui ristrutturazione ed espansione ha fatto parte di un progetto da milioni di dollari. Si inserirà tra l’altro in un momento chiave della stagione, quale primo torneo sul cemento americano prima dei due 1000 in Canada e a Cincinnati. Tredici anni dopo per quanto riguarda la WTA, nove a livello assoluto, il grande tennis tornerà dunque a Memphis. E in grande stile.