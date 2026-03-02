Ranking ATP: best ranking per Cobolli e Cinà, altro record per l’Italia

A ridosso della fine del mese di febbraio il panorama tennistico mondiale ha vissuto una settimana di scosse e conferme, tra l’afa di Santiago e la velocità del cemento di Dubai e Acapulco. Al Dubai Championships, Danil Medvedev ha portato a casa il titolo beneficiando del ritiro sfortunato di Griekspoor, dopo aver superato in semifinale Felix Auger-Aliassime che l’anno precedente era arrivato in finale. Parallelamente, ad Acapulco, è uscito prematuramente Alexander Zverev, eliminato agli ottavi di finale senza avere però ripercussioni sulla classifica, e Frances Tiafoe si è piegato ai colpi di Flavio Cobolli vincitore del titolo. Per l’italiano è stato un trionfo importante, che gli ha permesso di raggiungere la quindicesima posizione mondiale, firmando il suo best ranking; oltre ad essere fonte di motivazione per gli impegni successivi dopo un inizio di stagione burrascoso. Sul rosso di Santiago, invece, Francisco Cerundolo, prima testa di serie del torneo, ha concluso il suo percorso in semifinale pareggiando i conti con la scorsa edizione. A vincere il torneo è stato Luciano Darderi, che ha battuto Yannick Hanfmann, responsabile dell’eliminazione dell’argentino. In programma per la prossima settimana è il Masters 1000 Indian Wells, il cui tabellone sarà sorteggiato nella mezzanotte del 3 marzo – e prevede il ritorno dei big in campo.

La top 20 aggiornata

Posizione Giocatore Nazionalità Punti Variazione 1 Carlos Alcaraz Spagna 13,550 2 Jannik

Sinner Italia 10,400 3 Novak Djokovic Serbia 5,280 4 Alexander Zverev Germania 4,555 5 Lorenzo Musetti Italia 4,405 6 Alex de Minaur Australia 4,235 7 Taylor Fritz Stati Uniti 4,220 8 Ben Shelton Stati Uniti 4,010 +1 9 Felix Auger-Aliassime Canada 3,950 -1 10 Alexander

Bublik Kazakistan 3,405 11 Danil Medvedev 3,360 12 Jakub

Mensik Repubblica Ceca 2,650 +1 13 Casper

Ruud Norvegia 2,625 -1 14 Jack Draper Regno Unito 2,510 +1 15 Flavio Cobolli Italia 2,480 +5 16 Karen

Khachanov 2,450 17 Andrey Rublev 2,400 +1 18 Holger Rune Danimarca 2,290 -1 19 Alejandro

Davidovich

Fokina Spagna 2,190 -5 20 Francisco

Cerundolo Argentina 2,170 -1

Focus Italia: sorprendenti Cinà e Cobolli

Il ranking italiano si tinge di nuovo grazie al primo successo Challenger di Federico Cinà, che in India a Pune ha conquistato il suo primo titolo in carriera superando Felix Gill; un successo che vale un balzo di 40 posizioni e l’ingresso trionfale in Top 200. Ottime notizie arrivano anche dal Sudamerica e dal Messico: Luciano Darderi ha mostrato una grande solidità a Santiago, battendo Hanfmann in finale e rivendicando il connazionale Pellegrino che ha lasciato il torneo ai quarti contro il tedesco dopo essere arrivato dalle qualificazioni; mentre ad Acapulco Flavio Cobolli si è preso la scena sconfiggendo Tiafoe in due set, responsabile dell’eliminazione ai quarti dell’azzurro Mattia Bellucci. Note meno liete arrivano, però, per Matteo Berrettini, sesta testa di serie a Santiago, che è caduto a sorpresa al primo turno contro Nava, così come Luca Nardi e Francesco Passaro, entrambi eliminati all’esordio nei rispettivi tornei. Al Challenger di Tigre Gianluca Cadenasso raggiunge i quarti.

La classifica degli italiani:

Posizione Giocatore Punti Variazione 2 Jannik Sinner 10,400 5 Lorenzo Musetti 4,405 14 Flavio Cobolli 2,480 +5 21 Luciano Darderi 2,104 61 Lorenzo Sonego 850 +3 66 Matteo Berrettini 820 -9 85 Matteo Arnaldi 665 +3 94 Mattia Bellucci 640 +16 114 Francesco Maestrelli 553 -3 125 Andrea Pellegrino 510 +12 134 Luca Nardi 454 -26 140 Francesco Passaro 431 +4 153 Giulio Zeppieri 397 166 Stefano Travaglia 370 -3 171 Matteo Gigante 360 -4 183 Federico Cinà 335 +40 204 Lorenzo Giustino 292 +3 225 Marco Cecchinato 251 -8 269 Franco Agamenone 196 +2 298 Gianluca Cadenasso 172 +7

(di Sabrina Giorgi)