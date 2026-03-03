Laureus Awards, le nomination: Sinner, Alcaraz e Sabalenka in lizza per il premio ‘Miglior sportivo del 2025’

Come ogni anno, tornano le nomination per i Laureus World Sports Awards. La cerimonia di consegna degli ‘Oscar dello Sport’ si terrà a Madrid nella serata di lunedì 20 aprile. Intanto, sono state rese pubbliche le candidature per i vari premi che vengono assegnati da inizio secolo. Negli anni il tennis è stato protagonista con i riconoscimenti vinti dai Fab Four, da Marat Safin e anche da Goran Ivanisevic nel maschile. Nel femminile, invece, Serena Williams, Jennifer Capriati, Kim Clijsters, Naomi Osaka, Justine Henin, Amélie Mauresmo, Emma Raducanu, Martina Hingis, Li Na e Billie Jean King sono riuscite a ottenere vari premi.

‘Miglior Sportivo del 2025’: Sinner, Alcaraz e Sabalenka tra le nomination

Per il titolo di ‘Miglior Sportivo del 2025’ sono stati nominati sia Jannik Sinner che Carlos Alcaraz, dominatori indiscussi del circuito ATP. L’azzurro non era stato preso in considerazione per il premio relativo alla stagione 2024, perché la sospensione di tre mesi patteggiata con la WADA aveva fatto sì che la sua candidatura non venisse accettata. Dal lato opposto, l’iberico nel 2023 era già stato premiato come ‘Rivelazione del 2022’. Per il riconoscimento più ambito che verrà consegnato tra poche settimane figurano tra i candidati anche l’astista Mondo Duplantis, il pilota Marc Màrquez, il ciclista Tadej Pogacar e il calciatore Ousmane Dembélé.

Anche Aryna Sabalenka è una delle cinque atlete in corsa per il riconoscimento di ‘Miglior Sportiva del 2025’. La bielorussa, numero 1 del mondo da ormai quasi un anno e mezzo, per strappare il premio dovrà riuscire a superare la concorrenza. La calciatrice Aitana Bonmatì, la velocista Melissa Jefferson-Wooden, la mezzofondista Faith Chepngetich Kipyegon, la nuotatrice Katie Ledecky e la velocista e ostacolista Sydney Michelle McLaughlin saranno le altre possibili vincitrici del premio.

In gara per un premio anche Fonseca e Anisimova

Anche Joao Fonseca ha ricevuto una nomination. Il brasiliano figura nella lista per il riconoscimento di ‘Rivelazione del 2025’, anno in cui ha vinto i primi due suoi titoli in carriera (Buenos Aires e Basilea) chiudendo poi la stagione in top 30 mondiale. Amanda Anisimova invece ha ricevuto la candidatura per il premio ‘Ritorno del 2025’. L’americana, infatti, ha iniziato la scorsa stagione attorno alla 40esima posizione in classifica. Vincendo i titoli 1000 di Doha e Pechino, ma soprattutto raggiungendo le finali a Wimbledon e allo US Open, la statunitense ha scalato il ranking fino a concludere l’annata alla piazza numero 4 mondiale.