WTA Indian Wells, il cammino di Paolini: potenziale quarto con Gauff, prima Tauson o Alexandrova

E’ stato sorteggiato il main draw del “BNP Paribas Open”, terzo WTA 1000 stagionale in programma sul cemento dell’Indian Wells Tennis Garden, in California. Per quanto riguarda le giocatrici azzurre, la sola Jasmine Paolini è presente in tabellone, da testa di serie numero 7. Un torneo un po’ indigesto per la 30enne toscana: infatti, nelle cinque precedenti partecipazioni al torneo californiano, Jasmine non è mai andata oltre gli ottavi di finale. La prima volta nel 2024, quando ha perso in tre set da Anastasia Potapova; mentre la seconda lo scorso anno, sconfitta nettamente da Liudmila Samsonova.

Il cammino di Paolini: potenziale quarto con Gauff

Paolini è stata sorteggiata nella parte alta del tabellone, dal lato della numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, nell’ottavo di Ekaterina Alexandrova e nel quarto quello di Coco Gauff. Usufruendo del bye al primo turno, Paolini entrerà in corsa direttamente al secondo round contro l’austriaca Anastasia Potapova o una qualificata. La prima testa di serie sul suo cammino potrebbe essere la cinese Xinyu Wang, numero 30 del seeding, altrimenti affronterebbe una tra Ruse e Tomljanovic.

La posta in gioco si alza in vista degli ottavi di finale, dove le rivali più accreditate ad arrivarci sono la danese Clara Tauson, numero diciassette del seeding, e la russa Ekaterina Alexandrova, undicesima testa di serie del tabellone californiano. Se dovesse superare lo scoglio degli ottavi, traguardo mai superato da “Jas” nel 1000 californiano, si arriverebbe a un potenziale quarto di finale nel torneo contro Coco Gauff. Un’avversaria temibile, certo, ma anche battibile, come dimostrano le tre vittorie in sette precedenti contro la giocatrice americana.

Alla mente torna subito la finale vinta a Roma lo scorso anno, quando Paolini si impose in due set. Più tardi Jasmine si impose anche a Cincinnati, rimontando dopo aver perso il primo set. Tuttavia, Gauff ha vinto i loro ultimi due incontri del 2025, a Wuhan e Riyadh. Un potenziale successo contro la statunitense potrebbe poi aprire le porte di un’ipotetica semifinale. Certo, i nomi sono quelli che fanno tremare i polsi: Jasmie potrebbe trovare o la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, oppure la statunitense Amanda Anisimova, n. 6 del seeding.

Un 2026 in cui urge voltare pagina

Per Paolini un risultato importante in California rappresenterebbe un’ulteriore passo nella giusta direzione dopo la semifinale a Merida della scorsa settimana – sconfitta in due set da Bucsa. Paolini non arrivava tra le prime quattro in un torneo da quattro mesi, dal torneo di Ningbo a ottobre del 2025. Infatti, il 2026 della toscana è stato abbastanza deludente fino a ora. Il bilancio è di 5 successi e 5 sconfitte, con una vittoria in United Cup (contro Jeanjean), due all’Australian Open (contro Sasnovich e Frech) e due a Merida (contro Hon e Boulter).

Il tabellone principale del “BNP Paribas Open” prenderà il via martedì 3 marzo nel caso del femminile (finale sabato 14) e mercoledì 4 nel caso del maschile (finale domenica 15). Il torneo femminile sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, oltre che in chiaro su SuperTennis. Gli incontri sono disponibili anche su SuperTennis Plus e SuperTenniX.