WTA Indian Wells, il tabellone: quarto di ferro per Sabalenka, anche Paolini nella parte alta

Dopo le tappe di Doha e Dubai, per la WTA è tempo di terzo Masters 1000 della stagione. Uno dei più sentiti in quel di Indian Wells, al via mercoledì 4 marzo. Un’edizione che promette scintille, con il rientro in campo dopo più di un mese delle prime due giocatrici del ranking Aryna Sabalenka e Iga Swiatek. Oltre a tanta curiosità per Elena Rybakina, una Jessica Pegula sempre più costante e Mirra Andreeva, chiamata a difendere il titolo del 2025.
L’unica italiana nel tabellone principale al momento è Jasmine Paolini, testa di serie n. 7, che è stata sorteggiata nella parte alta del tabellone e potrebbe avere Xinyu Wang al terzo turno, Ekaterina Alexandrova agli ottavi e Gauff o Noskova nei quarti.
Quarto di lusso nella parte alta del tabellone, con Aryna Sabalenka che trova la potenza di fuoco di Osaka, Mboko e Anisimova nel suo stesso quarto.
Percorso difficile anche per Swiatek, che dovrebbe incrociare Sakkari al terzo turno, Muchova al quarto e possibilmente la vincente tra Svitolina e Mirra Andreeva nei quarti.
La quarantacinquenne Venus Williams è stata sorteggiata contro una qualificata al primo turno; al secondo possibile scontro con Madison Keys.
Ottavi teorici
[1] A. Sabalenka – [16] N. Osaka
[10] V. Mboko – [6] A. Anisimova
[4] C. Gauff – [14] L. Noskova
[11] E. Alexandrova – [7] J. Paolini
[5] J. Pegula – [12] B. Bencic
[15] M. Keys – [3] E. Rybakina
[8] M. Andreeva – [9] E. Svitolina
[13] K. Muchova – [2] I. Swiatek
Il tabellone completo
I primi turni delle italiane
Paolini – bye, poi Potapova o qualificata
Informazioni sul torneo
- Tabellone a 96 giocatrici (32 teste di serie con un bye al primo turno)
- 76 giocatrici entrate per accettazione diretta
- 12 qualificate
- 8 wild card
- Finale singolare: domenica 15 marzo alle ore 19