WTA Indian Wells, il tabellone: quarto di ferro per Sabalenka, anche Paolini nella parte alta

Dopo le tappe di Doha e Dubai, per la WTA è tempo di terzo Masters 1000 della stagione. Uno dei più sentiti in quel di Indian Wells, al via mercoledì 4 marzo. Un’edizione che promette scintille, con il rientro in campo dopo più di un mese delle prime due giocatrici del ranking Aryna Sabalenka e Iga Swiatek. Oltre a tanta curiosità per Elena Rybakina, una Jessica Pegula sempre più costante e Mirra Andreeva, chiamata a difendere il titolo del 2025.

L’unica italiana nel tabellone principale al momento è Jasmine Paolini, testa di serie n. 7, che è stata sorteggiata nella parte alta del tabellone e potrebbe avere Xinyu Wang al terzo turno, Ekaterina Alexandrova agli ottavi e Gauff o Noskova nei quarti.

Quarto di lusso nella parte alta del tabellone, con Aryna Sabalenka che trova la potenza di fuoco di Osaka, Mboko e Anisimova nel suo stesso quarto.

Percorso difficile anche per Swiatek, che dovrebbe incrociare Sakkari al terzo turno, Muchova al quarto e possibilmente la vincente tra Svitolina e Mirra Andreeva nei quarti.

La quarantacinquenne Venus Williams è stata sorteggiata contro una qualificata al primo turno; al secondo possibile scontro con Madison Keys.

Ottavi teorici

[1] A. Sabalenka – [16] N. Osaka

[10] V. Mboko – [6] A. Anisimova

[4] C. Gauff – [14] L. Noskova

[11] E. Alexandrova – [7] J. Paolini

[5] J. Pegula – [12] B. Bencic

[15] M. Keys – [3] E. Rybakina

[8] M. Andreeva – [9] E. Svitolina

[13] K. Muchova – [2] I. Swiatek

Il tabellone completo

I primi turni delle italiane

Paolini – bye, poi Potapova o qualificata

Informazioni sul torneo