ATP Challenger Atkinsons Monza Open: nuova categoria, capienza maggiore e fasi finali in diretta tv

Monza – Uno spettacolo senza precedenti, in una cornice ancora più ampia e curata, e con una maggiore connessione con la città. Sarà l’edizione 2026 dell’Atkinsons Monza Open, il torneo ATP Challenger del Villa Reale Tennis che a dodici mesi da un debutto da favola rilancia con ambizioni, impegno e investimenti ancora superiori. Perché, nell’evento che si aprirà nel giorno di Pasqua e terminerà domenica 12 aprile, la crescita non sarà solo nella categoria (da 100 a 125, come i punti in palio per il vincitore) e nel montepremi che supererà i 200.000 euro, ma – come svelato nella conferenza stampa di presentazione tenuta in mattinata alla Villa Reale, nel Parco cittadino – porterà con sé vari sviluppi nella dimensione di una kermesse che al tennis giocato abbinerà varie iniziative volte a promuovere lo sport e il territorio. La più evidente sarà nell’allestimento del villaggio ospitalità, rinnovato dal punto di vista organizzativo e di visual: non sarà più sviluppato solo all’interno del club, ma anche nei Boschetti Reali, il parco pubblico che dal centro di Monza si estende fino alle porte del Villa Reale Tennis. Diventerà un vero Fan Village e proporrà un tour di avvicinamento alla terra rossa dei campioni, con street food e intrattenimento, campi da pickleball, musica e tanto altro, perfetto per aiutare il pubblico a immergersi nell’atmosfera del Royal Tennis Show.

Grandi novità anche all’interno dell’impianto, con una logistica studiata per rendere ancora migliore l’esperienza degli spettatori e dei partner d’eccellenza che affiancano la manifestazione. Gli organizzatori hanno lavorato per incrementare il numero di posti a sedere su tutti e tre i campi di gioco, in modo da rispondere a una richiesta che nella prima edizione ha fatto registrare più volte il tutto esaurito. Estesa a oltre 1.000 spettatori la capienza del Campo Centrale, che ospiterà tutti gli incontri di cartello. Altra chicca dell’evento in arrivo è la diretta tv su Sky Sport delle ultime tre giornate di gara: una novità di lusso che porterà l’Atkinsons Monza Open sugli stessi canali che trasmettono Wimbledon, le Nitto ATP Finals e altri dei tornei più celebri della racchetta.

“Nella nostra città – dice Paolo Pilotto, sindaco di Monza – i luoghi dedicati allo sport crescono e si fanno strada sempre più oltre i confini nazionali. Una conferma, questa, dell’importante vocazione sportiva di Monza che emerge nitida anche dal numero degli atleti e dei giovani aspiranti campioni che praticano quotidianamente lo sport di base: un valore fondamentale per la qualità delle relazioni umane e per la crescita delle nuove generazioni”.

Gli fa eco Viviana Guidetti, assessore allo sport del Comune di Monza: “L’Atkinsons Monza Open – dice – cresce passando da ATP 100 ad ATP 125, e per la seconda volta porterà il grande tennis nella nostra città. La cornice ‘reale’ dei Giardini della Villa offrirà ancora il suo benvenuto ai tanti ospiti attesi e una nuova opportunità di conoscere da vicino questo sport ai cittadini. In più, il nuovo Fan Village ai Boschetti Reali offrirà occasioni di intrattenimento e di sport per tutti, collegando la città al cuore delle gare”.

Atkinsons Monza Open 26 – Conferenza stampa di apertura (foto Luigi Leonardi)

“Siamo orgogliosi – dice Cristiano Crippa, presidente del Villa Reale Tennis – di organizzare la seconda edizione dell’Atkinsons Monza Open. La partecipazione del tessuto imprenditoriale è stata fantastica, con tante aziende che hanno rinnovato il loro sostegno e altre che si sono aggiunte. Ci auguriamo di nuovo una massiccia presenza di pubblico, il coinvolgimento delle associazioni del territorio e la vicinanza delle rappresentanze della Provincia, che consentono lo svolgimento della manifestazione in un clima di abbraccio istituzionale. Oltre all’elevata qualità sportiva, il Challenger permetterà di apprezzare anche la contiguità del nostro impianto con il meraviglioso complesso monumentale della Reggia di Monza. Inoltre, quest’anno abbiamo aggiunto anche altre iniziative di coinvolgimento del territorio. Auspichiamo che il nostro divenga un appuntamento fisso nel calendario degli eventi di rilievo, perché capace di coniugare alla perfezione valori come sport, cultura, socialità e inclusione”.

“Il passaggio alla categoria 125 dopo una sola edizione – spiega Giorgio Tarantola, direttore dell’Atkinsons Monza Open 26 – è un grande successo. L’ottimo lavoro fatto lo scorso anno ci ha permesso di bruciare le tappe, salendo in una fascia che conta solo una trentina di tornei in tutto il mondo. Nella nostra stessa settimana ce ne sarà anche un altro a Città del Messico, e siamo sicuri che l’upgrade ricevuto ci permetterà di migliorare ulteriormente il livello medio dei partecipanti, anche in virtù dei 125 punti in palio. Per rendere l’idea del valore del nostro torneo, per la classifica un titolo a Monza peserà di più rispetto a una semifinale in un ATP 250, ai quarti in un ATP 500 o agli ottavi di finale in un Masters 1000. Ci aspettiamo di nuovo una grandissima risposta dalla città e dagli appassionati, che nella prima edizione hanno riempito le tribune da mattina a sera, garantendo una cornice spettacolare”.

“Dopo una prima edizione che ha riscontrato un grande successo di pubblico e di interesse – dice Matteo Fenaroli, sponsorship manager dell’Atkinsons Monza Open 26 –, quest’anno ci siamo focalizzati sulla volontà di offrire a tutti un’esperienza ancora migliore: agli spettatori, grazie all’aumento di categoria e al nuovo Fan Village allargato ai Boschetti Reali, ai giocatori e ai nostri partner. Oltre al rinnovato sostegno del title sponsor Atkinsons, hanno guardato con fiducia al nostro progetto aziende abituate a investire in eventi di enorme spessore. Come Haier e Intesa Sanpaolo, che nel tennis vantano uno storico di primissimo piano, oppure Audi Lombarda Motori che aumenterà la qualità del servizio offerto ai giocatori, e anche Comtel, distintasi fra le aziende principali nell’organizzazione della connettività dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Inoltre, il nostro evento ha una base solida anche grazie alle numerose aziende del territorio che partecipano con energia ed entusiasmo, scambiandosi opportunità di business in una moderna versione del B2B”.

L’ATKINSONS MONZA OPEN 26 DAL VIVO

L’ingresso ai campi del Villa Reale Tennis sarà gratuito da domenica 5 a venerdì 10 aprile compreso, mentre i biglietti per assistere alle ultime due giornate del torneo (sabato 11 e domenica 12 aprile) saranno in vendita a partire da domenica 15 marzo sulla piattaforma Vivaticket, fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni contattare segreteria@villarealetennis.ito il numero 039.2310584.

L’ATKINSONS MONZA OPEN 26 IN TV E ONLINE

Gli incontri delle ultime tre giornate dell’Atkinsons Monza Open 26 saranno trasmessi in diretta da Sky Sport. La programmazione precisa verrà ufficializzata prossimamente. Inoltre, tutti gli incontri dei tabelloni principali dell’Atkinsons Monza Open 26 saranno trasmessi in diretta streaming dalla piattaforma Challenger TV, gratuita sul sito Atptour.com. Ulteriori informazioni e contenuti sull’evento sono disponibili sul sito web monzaopentennis.villarealetennis.it e sulle pagine Instagram (@monzaopen) e Facebook (Monza Open 26).

COSA È UN CHALLENGER

I Challenger sono tornei del calendario ATP sparsi in tutto il mondo, validi per il ranking mondiale. Nel 2025 gli appuntamenti sono stati 217, da gennaio a dicembre, distribuendo complessivamente oltre 28 milioni di dollari di montepremi. La categoria prevede cinque fasce di tornei, a seconda di punti in palio e prize money, denominate 175, 125, 100, 75 e 50. Per i Challenger di categoria 125 come l’Atkinsons Monza Open 26 il montepremi complessivo è di 203.900 euro. 32 i giocatori al via del tabellone principale, preceduto dalle qualificazioni, con 24 partecipanti in gara per contendersi gli ultimi 6 posti disponibili per il main draw. In programma anche un tabellone di doppio, con 16 coppie.

Atkinsons Monza Open 26 – Comunicato Stampa