ATP Indian Wells, Monfils: “È il torneo che ho giocato di più nella mia carriera, ma se mi distraggo affondo”

Gael Monfils, dopo aver annunciato il ritiro a fine 2026 con una lunga lettera sui social, giocherà per l’ultima volta il 1000 di Indian Wells grazie a una wild card. Sarà la diciassettesima volta che il tennista francese scenderà nei campi del “paradiso del tennis”, dopo la sua prima apparizione nel 2005 sempre con una una wild card. Il primo turno dell’edizione di quest’anno è in programma il 4 marzo contro il canadese Alexis Galarneau. Ai microfoni di Tennis TV, Monfils racconta cosa significa per lui questa competizione.

L’emozione di Monfils

“Giocare qua per l’ultima volta significa tanto per me. È il torneo che ho giocato di più nella mia carriera, quindi una grande opportunità per dire addio. Cercherò di fare del mio meglio. Ho tanti sentimenti ed emozioni, quindi devo stare sul momento più che posso perchè se mi distraggo, se annego nelle emozioni, poi affondo. Rimanere emotivamente stabili non è semplice, lo si impara con il tempo”.

Lo storico di Monfils ad Indian Wells

In 16 partecipazioni precedenti, Monfils ha accumulato un record di 22 vittorie e 15 sconfitte ad Indian Wells. I suoi momenti più alti restano i quarti di finale raggiunti nel 2016 e nel 2019. L’edizione del 2019, però, porta con sé un grande rimpianto: dopo una cavalcata trionfale, fu costretto al ritiro prima della sfida contro Dominic Thiem a causa di un infortunio al tendine d’Achille sinistro. Non si dimentica il 2024, dove ha raggiunto gli ottavi superando grandi avversari come Hubert Hurkacz e Cameron Norrie, mentre nel 2025 si è fermato solo al terzo turno dopo una battaglia memorabile contro Grigor Dimitrov, decisa da due tie-break. A quasi 40 anni, Gael non gioca solo per il risultato, ma per concludere un capitolo all’insegna dell’emozione. Una storia che porta con sé un’eredità di 13 titoli ATP e il 6° posto in classifica come miglior risultato nel ranking mondiale.

Il 2026, l’anno del congedo, è iniziato con la fatica tipica di chi deve fare i conti con un fisico ormai logoro. Il bilancio stagionale, infatti, parla di 1 vittoria e 3 sconfitte. Pochi giorni fa ha vissuto un sussulto d’orgoglio diventando il più anziano francese di sempre a vincere un match ATP nel torneo messicano di Acapulco, mentre l’avventura all’Australian Open si era interrotta bruscamente al primo turno contro l’australiano Dane Sweeny. Attualmente scivolato oltre la 150ª posizione del ranking, Monfils è all’inizio di un tour d’addio che lo vedrà un’ultima volta protagonista nei suoi luoghi del cuore.

Il pubblico di Indian Wells è pronto alla standing ovation, consapevole che ogni colpo acrobatico e ogni sorriso rivolto agli spalti potrebbe essere l’ultimo atto di una carriera che ha ridefinito il concetto di intrattenimento nel tennis mondiale.

Di Sabrina Giorgi