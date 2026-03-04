Dai campi all’oro: Sara Errani lancia “Unica”, la collezione di gioielli che si rifà ai suoi successi

Sara Errani, una delle tenniste italiane migliori di sempre, a quasi 40 anni non vuole mollare la sua passione per il tennis e lancia in suo onore una collezione di gioielli. Si chiamerà “Unica” in collaborazione con Kiklo, un brand lussuoso conosciuto per il suo braccialetto tennis. Dopo aver abbandonato il singolare, l’azzurra continua a scendere in campo nel doppio misto e femminile. Ed è entrata a fare parte dello staff tecnico della compagna di Paolini, dall’anno scorso ha abbracciato anche il padel e ora chiude il cerchio devoto alla racchetta buttandosi su tutt’altro ambito.

Per celebrare una carriera all’insegna dell’intraprendenza, Errani ha deciso di lanciare nel mercato dei gioielli una parte di sé. Un progetto al quale ha dedicato “più di un anno e mezzo” di tempo e che si rifà nella sua totalità ai titoli vinti dalla campionessa italiana. Non è la prima a prendere questa strada, infatti si ricordano anche Serena Williams, con la “Serena Williams Jewelry” del 2019, e Paula Badosa con “Aces” in collaborazione con The 1916 Company nel 2025. L’annuncio di Sara Errani arriva tramite post su Instagram, con la suddetta didascalia:

“Ciao a tutti! Sono felice di condividere una bellissima notizia con voi. Sono orgogliosa e contenta di annunciare “Unica”, la mia prima collezione di alta gioielleria realizzata insieme a kiklojewelry. La collezione sarà ufficialmente presentata la prossima settimana a Hong Kong, durante lo “International Jewellery Show”, l’esposizione di gioielli più grande al mondo.

Abbiamo lavorato a questo progetto per più di un anno e mezzo e davvero non vedo l’ora di mostrarvi cosa abbiamo creato.

La collezione comprende bracciali tennis, anelli e collane. Ogni linea della collezione prenderà il nome di una città in cui ho vinto un torneo. Nei prossimi giorni vi mostrerò il catalogo completo e presto ogni pezzo sarà disponibile nei negozi selezionati in giro per il mondo. Rimanete sintonizzati“

Errani, dai titoli ai gioielli

Sara Errani è l’italiana più titolata tra tutte, con 49 successi nel circuito maggiore: 9 in singolare, 36 in doppio e 4 in doppio misto. Ed è anche l’unica della Nazione, insieme alla ex partner Roberta Vinci, ad aver completato il Career Grand Slam in doppio e la prima italiana insieme a Jasmine Paolini ad aver vinto la medaglia d’oro. Questo per dire che, se i gioielli della sua collezione sono intitolati a seguito dei tornei vinti, non è facile provare a indovinare i possibili nomi.

Tra i principali titoli in suo possesso ricordiamo le città:

Palermo , Italia (2008): primo trionfo nel circuito principale

, Italia (2008): primo trionfo nel circuito principale Acapulco , Messico (2012, 2013)

, Messico (2012, 2013) Parigi , Roland Garros (2012 in doppio con Roberta Vinci, 2025 con Jasmine Paolini)

, (2012 in doppio con Roberta Vinci, 2025 con Jasmine Paolini) New York , US Open (2012 con Roberta Vinci e 2024, 2025 in doppio misto con Andrea Vavassori).

, (2012 con Roberta Vinci e 2024, 2025 in doppio misto con Andrea Vavassori). Dubai , Emirati Arabi Uniti (2016)

, Emirati Arabi Uniti (2016) Parigi, Oro Olimpico (2024 in doppio con Jasmine Paolini)

(2024 in doppio con Jasmine Paolini) Melbourne , Australian Open (2013, 2014)

, (2013, 2014) Londra , Wimbledon (2014 con Roberta Vinci, completando insieme il Career Grand Slam)

, (2014 con Roberta Vinci, completando insieme il Career Grand Slam) Roma, Internazionali d’Italia (2012, 2024, 2025)

Dato che la collezione sarà dedicata ai momenti più iconici della sua carriera, è molto probabile trovare questi nomi. Ma non si può avere la certezza finché la tennista non pubblicherà ulteriori informazioni a riguardo.

Di Sabrina Giorgi