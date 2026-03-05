Atp Indian Wells, sarà Svrcina l’avversario di Sinner. Tsitsipas subito fuori…a rischio la top 50

La notte californiana completa il quadro del primo turno del BNP Paribas Open e consegna a Jannik Sinner il nome del suo primo avversario nel torneo. Sarà il ceco Dalibor Svrcina a sfidare il numero uno azzurro all’esordio nel deserto della California ad Indian Wells. Svajda sorprende Cilic, Monfils senza problemi supera Galarneau e affronterà Auger-Aliassime. Bella vittoria di Fonseca su Collignon; per il brasiliano secondo turno molto interessante con Khachanov. Nella notte americana, le prime luci europee, Shapovalov batte Tsitsipas due set a uno, costringendo il greco ad uscire da Indian Wells e dalla top 50.

Svrcina si prende la scena: sarà lui l’avversario di Sinner

Il nome che si aspettava dalla notte californiana era quello dello sfidante di Jannik Sinner e che completa il quadro della parte alta del tabellone. Sarà Dalibor Svrcina, ceco classe 2002 a sfidare il numero due al mondo dopo aver battuto l’australiano James Duckworth con un convincente 6-2 6-4 e guadagnandosi la sfida. Per Svrcina è una tappa significativa di un percorso costruito con pazienza nel circuito Challenger. Nove finali disputate e cinque titoli conquistati negli ultimi anni raccontano la solidità di un giocatore che ha trovato nel 2025 la spinta per entrare stabilmente tra i primi cento del ranking. Tra i risultati più rilevanti anche i quarti di finale a Hangzhou e una vittoria di prestigio contro Matteo Berrettini.

Il suo tennis è fatto di regolarità e mobilità. Non possiede mezzi fisici particolarmente imponenti ma compensa con una grande velocità di piedi e con la capacità di assorbire il ritmo da fondo campo, costruendo gli scambi con geometrie pulite. Contro Duckworth ha tenuto tutti gli otto turni di servizio affrontati salvando tutte e sette le palle break concesse. Ottimo anche il rendimento con la prima palla, con l’82% dei punti vinti. Venerdì lo attende il confronto con l’azzurro.

Shapovalov elimina Tsitsipas e si regala Etcheverry al secondo turno di Indian Wells

Tra i match più attesi della notte a Indian Wells c’era anche il confronto tra due ex protagonisti della top ten, Denis Shapovalov e Stefanos Tsitsipas. A spuntarla è stato il canadese, che ha superato il greco con il punteggio di 6-2 3-6 6-4 conquistando così l’accesso al secondo turno, dove affronterà l’argentino Tomas Etcheverry. La partita si era aperta con un primo set dominato da Shapovalov. Il canadese ha imposto subito il proprio ritmo da fondo campo, trovando profondità con il rovescio a una mano e sfruttando le difficoltà di Tsitsipas in risposta. Il 6-2 iniziale è arrivato rapidamente, con la sensazione di un match indirizzato verso una serata relativamente tranquilla per il mancino canadese.

Così come nel primo, anche nel secondo set è il canadese a dettare i tempi, fino a portarsi avanti di un break. Da quel momento, però, la partita è cambiata. Tsitsipas ha iniziato a leggere meglio la seconda di servizio dell’avversario e ha trovato maggiore continuità negli scambi, riuscendo a ribaltare l’andamento del parziale e a pareggiare il conto dei set con il 6-3. Il terzo set è stato il più equilibrato. I due hanno mantenuto i rispettivi turni di battuta fino al 4-4, ma proprio nel momento decisivo è riemersa anche ad Indian Wells la fragilità che negli ultimi mesi ha accompagnato Tsitsipas. Il greco ha concesso qualcosa di troppo e Shapovalov ne ha approfittato con grande lucidità, strappando il servizio e chiudendo poi l’incontro 6-4.

Per Shapovalov si tratta di una vittoria importante, non soltanto per il prestigio dell’avversario ma anche per il momento della stagione. Il canadese continua inoltre a confermare una particolare efficacia contro Tsitsipas sul cemento, superficie sulla quale il bilancio degli scontri diretti resta nettamente favorevole. Per il greco, invece, la sconfitta rappresenta un altro segnale di una fase complicata. I risultati continuano a mancare e la classifica ne risente: l’uscita immediata dal torneo californiano lo porterà infatti a scivolare almeno intorno alla cinquantesima posizione del ranking mondiale. Per Denis Shapovalov al secondo turno ci sarà Tomas Etcheverry.

Svajda sorprende Cilic: colpo del giovane americano

La sorpresa più significativa della notte arriva dal successo del giovane statunitense Zachary Svajda, che ha superato Marin Cilic con il punteggio di 7-6(5) 6-4.

Per Svajda si tratta di una vittoria importante, ottenuta grazie a grande lucidità nei momenti chiave e a un rovescio lungolinea particolarmente efficace, arma che gli ha permesso di muovere l’ex campione dello US Open e spezzare il ritmo degli scambi.

Cilic ha confermato la sua tradizionale pericolosità al servizio con 17 ace, ma alla fine del match il bilancio dei punti totali ha premiato l’americano, avanti 76 a 69. Per Svajda è soltanto il secondo successo in carriera in un torneo Masters 1000 e ora lo attende la sfida con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Monfils parte piano ma passa: ora Auger-Aliassime

Buona la prima anche per Gael Monfils, che ha superato il canadese Alexis Galarneau con il punteggio di 6-3 6-4.

Il francese aveva raccontato alla vigilia di aver preparato poco questo torneo, con un solo allenamento per adattarsi alla nuova superficie di Indian Wells. L’avvio di partita sembrava confermare le sue parole: Monfils è partito lentamente, andando subito sotto 2-0 dopo un avvio piuttosto macchinoso.

Con il passare dei game però il francese ha trovato progressivamente ritmo, approfittando anche delle difficoltà al servizio del canadese, autore di sei doppi falli e con percentuali modeste di punti vinti con la prima. Monfils ha così preso il controllo del match, chiudendo il primo set 6-3 e trovando il break decisivo nel secondo parziale sul 3-3.

Al secondo turno lo attende un test decisamente più impegnativo contro il canadese Félix Auger-Aliassime, testa di serie numero nove del torneo.

Fonseca ritrova fiducia: battuto Collignon

Avanza anche il giovane brasiliano João Fonseca, che ha superato il belga Raphaël Collignon con il punteggio di 7-6(2) 6-4. Il match è stato equilibrato soprattutto nel primo set, con Collignon capace di ottenere il break che sembrava poter indirizzare il parziale nell’undicesimo gioco. La reazione di Fonseca è arrivata immediata con il contro-break che ha portato il set al tie-break, dominato dal brasiliano per sette punti a due.

Quel passaggio ha cambiato l’inerzia della partita. Nel secondo set Fonseca ha strappato subito il servizio all’avversario mantenendo il vantaggio fino al termine. Il bilancio finale dei punti lo ha visto nettamente avanti, 78 a 63.

Per il brasiliano è una vittoria importante anche dal punto di vista della fiducia. Al secondo turno troverà il russo Karen Khachanov.