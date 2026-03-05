Indian Wells, il programma di giovedì 5 marzo: in piena notte Arnaldi e Maestrelli. Verso le 22 Errani/Paolini

Il secondo giorno di gare dei tabelloni principali del BNP Paribas Open di Indian Wells comincia alle 11 locali, le 20 italiane di giovedì 5 marzo. Lo Stadio Numero Uno ospita il match di primo turno tra Terence Atmane e Grigor Dimitrov, cui segue, non prima della una di pomeriggio, l’atteso debutto di Venus Wiliams, alle prese con l’eleganza della francese Diane Parry. Kenin sfida poi Siniakova e dopo le sei di pomeriggio. le tre di notte in Italia, Korda incontra Comesana e Stearns affronta Sierra.

Sul Campo Numero Due l’apertura è riservata a Linette–Krueger, che lascia poi spazio all’interessante Hurkacz–Kovacevic. Mentre sul Numero Tre segnaliamo indicativamente, da programma, verso le nostre due di notte tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo, l’esordio di Matteo Arnaldi ad Indian Wells al cospetto del qualificato americano McDonald.

Pressappoco alla stessa ora sul Numero Cinque un altro italiano tenta il passaggio al secondo turno: Francesco Maestrelli, dopo la finale al Challenger di Tenerife e il passaggio delle qualificazioni, incrocia l’australiano Rinky Hijikata per un passaggio del turno che lo avvicinerebbe ulteriormente all’ingresso nella top 100. Ampio spazio infine agli incontri di doppio sullo Stadio Sei e non prima delle dieci di sera italiane sono previste le principali favorite Errani e Paolini, impegnate dal sodalizio Cristian–Tauson.

Il programma di giovedì 5 marzo ad Indian Wells