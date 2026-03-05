Indian Wells, italiani in campo giovedì 5 marzo: Arnaldi, Maestrelli ed Errani/Paolini, quando e dove vederli

Gli italiani impegnati nella seconda giornata dei tabelloni principali del BNP Paribas Open sono quattro, due nel singolare maschile e due nel doppio femminile. Matteo Arnaldi partecipa dal 2024 ad Indian Wells e lo scorso anno ha raggiunto il terzo turno, arrendendosi in due set allo statunitense Brandon Nakashima; sarà giovedi Mackenzie McDonald, attualmente numero 126 del computer, a contendergli il passaggio del turno.

Tra i due esiste un solo precedente, in Canada nell’agosto di due anni fa, e il sanremese vinse in rimonta per 4-6 6-4 6-4. L’azzurro figurava allora nella top 50, mentre oggi sosta sul numero 85 e può contare su una fiducia nei propri mezzi ridotta dai risultati avversi e dalla scarsa attitudine all’agonismo. Arnaldi affronta infatti solo il secondo impegno stagionale in un main draw in quel di Indian Wells, essendo il primo costituito dalla sconfitta contro Andrey Rublev a Melbourne.

Nemmeno il suo rivale peraltro è in un periodo di soverchie soddisfazioni ma gioca un po’ di più, avendo al suo attivo anche qualche match nel circuito Challenger. L’impegno è certamente alla portata del tennista ligure, bisognerà però verificare il peso delle incognite citate.

Non solo Arnaldi, gli altri italiani ad Indian Wells

Francesco Maestrelli, a differenza di Arnaldi, arriva invece con tutt’altra fiducia al match contro Rinky Hijikata ad Indian Wells. Dopo il secondo turno all’Happy Slam con Novak Djokovic, l’azzurro ha puntellato la classifica con un paio di apparizioni nel circuito cadetto e nelle qualificazioni di Indian Wells ha battuto il numero 74 del computer Thiago Tirante.

Francesco è alla sua prima esperienza a Indian Wells nonché al suo quarto match in un main draw, e non ha mai affrontato prima d’ora il tennista australiano. Hijikata ha avuto un 2025 diviso tra circuito superiore e tornei Challenger ma la sua classifica ne ha sofferto fino all’uscita dai primi cento. Ora è alla posizione 117 (Maestrelli è 114) e a Melbourne è uscito al secondo turno per mano del monegasco Vacherot.

Sara Errani e Jasmine Paolini sono le prime teste di serie del torneo e affrontano Clara Tauson e Jaqueline Cristian, sfida che non ha precedenti. L’orario d’inizio dei due singolari è previsto intorno alle due di notte, mentre le doppiste azzurre faranno il loro ingresso in campo verso le dieci di sera. Il BNP Paribas di Indian Wells è visibile su Sky Sport e in streaming su Now TV.