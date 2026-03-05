Podcast

Sunshine Drive: Berrettini batte in volata Mannarino e crampi [PODCAST]

Il riassunto "on the road" della prima giornata del BNP Paribas Open di Indian Wells

Di Vanni Gibertini

📣 Non perderti un commento: Iscriviti al canale YouTube di Ubitennis

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

WTA Indian Wells: niente da fare per Andreescu e Badosa. Potapova vince e sfida Paolini
WTA
ATP Indian Wells, Djokovic: “Perché smettere finché ho la qualità? Sono ancora n.3 al mondo”
Interviste
ATP Indian Wells, Berrettini: “Ho rischiato quando dovevo. Sarebbe stato difficile giocare il tie-break”
Italiani
ATP Indian Wells, Bellucci: “Errori in momenti importanti, che però mi stimolano a lavorare”
Interviste