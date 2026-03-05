WTA Indian Wells, Andreeva: “Entusiasta di essere la campionessa in carica. Non sento pressione”

Riecco la campionessa in carica. Mirra Andreeva è motivata a difendere il titolo al BNP Paribas Open di Indian Wells, primo 1000 combined della stagione. La teenager russa ha iniziato il 2026 vincendo il 500 di Adelaide e raggiungendo gli ottavi di finale all’Australian Open, dove Elina Svitolina le ha sbarrato la strada. Poi è però incappata in un paio di sconfitte al tie-break del terzo set nei 1000 di Doha e Dubai, rispettivamente contro Victoria Mboko e Amanda Anisimova. Ora è tornata al Tennis Paradise, dove sfiderà al debutto una tra Peyton Stearns e Solana Sierra. Prima dell’esordio, però, l’attuale numero 8 al mondo è intervenuta in conferenza stampa. Di seguito, vi proponiamo un estratto delle sue dichiarazioni.

D: Dopo quella grande svolta a Dubai e Indian Wells, puoi parlarci di alcune delle sfide che hai dovuto affrontare per tornare a quel livello?

Mirra Andreeva: “Penso che probabilmente non abbia perso quel livello. Stavo solo facendo fatica a mantenere quel livello in tutti i tornei che ho giocato. È stato un po’ altalenante ed è stata una nuova esperienza per me. Ma ora, se dovesse succedere di nuovo, saprei come affrontarlo e saprei cosa fare”.

D: Man mano che i giocatori invecchiano dicono di non concentrarsi sulla difesa dei punti. Essendo così giovane, quanto è difficile non pensarci?

Mirra Andreeva: “Onestamente credevo che ci avrei pensato molto. Ero preoccupata di dover difendere i punti a Dubai già dopo il Roland Garros. Poi, quando sono arrivata a Dubai, l’unica cosa che ho provato è stata l’emozione di essere lì di nuovo, di provare nuove sensazioni partecipando al torneo come campionessa in carica. Era tutto nuovo per me, ma per qualche motivo non ho sentito la pressione che pensavo avrei provato. E qui è la stessa cosa. Sono così entusiasta di essere qui come campionessa in carica, di vedere le mie foto quasi ovunque, in ogni angolo. È semplicemente bello. Non sento alcuna pressione nel dover difendere i punti”.

D: Qui ti sei allenata con Victoria Mboko. Com’è avere una come lei, con la quale puoi allenarti? Ti aiuta a migliorare il tuo livello? Com’è avere un’amica come lei nel Tour?

Mirra Andreeva: “Ovviamente è molto bello avere qualcuno con cui condividere tutte le diverse emozioni e tutti i vari momenti nel Tour. La conosco da molto tempo, da quando giocavamo insieme nelle categorie giovanili. È molto bello essere nel Tour insieme e avere ora questa piccola rivalità. Siamo buone amiche. È semplicemente bello avere qualcuno che può condividere il tuo stesso genere di emozioni, i tuoi stessi sentimenti”.

D: L’anno scorso hai parlato molto del tuo rapporto con Conchita Martinez, e c’era molto entusiasmo. Ora, a distanza di un anno, com’è maturato e come si è evoluto il rapporto?

Mirra Andreeva: “Non so se sia maturato (sorride, ndr). Penso che sia tutto più o meno uguale. Non direi che qualcosa sia cambiato, ci divertiamo ancora molto. Continuiamo a lavorare sodo sul campo e sappiamo quando è il momento di smettere di divertirci e di metterci davvero al lavoro. A parte questo, penso che il nostro rapporto sia sempre lo stesso”.