ATP Indian Wells: Maestrelli lotta ma cede in due set

[Q] R.Hijikata b. [Q] F.Maestrelli 7-6(5) 6-4 (da Indian Wells, Luca Baldissera)

Il confronto fra qualificati che vede opposti sul campo 6, nella fresca serata di Indian Wells, Francesco Maestrelli e l’australiano Rinky Hijikata, purtroppo per l’azzurro vede premiata la maggiore esperienza a questi livelli del secondo.

Maestrelli è un gran lottatore, non molla una palla, e gioca un bel primo set. Sotto di un break, annulla un set-point sul 3-5, recupera riuscendo ad arrivare al tie-break, ma poi, dopo essere stato in vantaggio 4-2, subisce la rimonta dell’ottimo avversario, che chiude 7-5.

Hijikata gioca davvero bene, non è alto (1.78), ma ha un ottimo servizio, e copre alla grande il campo con un footwork di prim’ordine. A rete la tocca bene, in generale ricorda un po’ il suo baffuto connazionale Jordan Thompson. Una volta passato in vantaggio di un break anche nel secondo parziale, Rinky non concede più grandi occasoni a Francesco, che ce la mette tutta ma cede 6-4. Un torneo comunque buono per l’azzurro, dare continuità al massimo livello dopo le belle prestazioni all’Australian Open è fondamentale, speriamo di rivederlo sempre più stabilmente nei tabelloni principali degli eventi di questo calibro.