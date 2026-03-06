ATP

ATP Indian Wells: Maestrelli lotta ma cede in due set

Rinky Hijikata gioca una partita solidissima, Maestrelli concede qualche occasione di troppo

Di Luca Baldissera
1 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Francesco Maestrelli, Indian Wells 2026

📹 Berrettini e Sampras: storie incredibili e parallele

[Q] R.Hijikata b. [Q] F.Maestrelli 7-6(5) 6-4 (da Indian Wells, Luca Baldissera)

Il confronto fra qualificati che vede opposti sul campo 6, nella fresca serata di Indian Wells, Francesco Maestrelli e l’australiano Rinky Hijikata, purtroppo per l’azzurro vede premiata la maggiore esperienza a questi livelli del secondo.

Maestrelli è un gran lottatore, non molla una palla, e gioca un bel primo set. Sotto di un break, annulla un set-point sul 3-5, recupera riuscendo ad arrivare al tie-break, ma poi, dopo essere stato in vantaggio 4-2, subisce la rimonta dell’ottimo avversario, che chiude 7-5.

Hijikata gioca davvero bene, non è alto (1.78), ma ha un ottimo servizio, e copre alla grande il campo con un footwork di prim’ordine. A rete la tocca bene, in generale ricorda un po’ il suo baffuto connazionale Jordan Thompson. Una volta passato in vantaggio di un break anche nel secondo parziale, Rinky non concede più grandi occasoni a Francesco, che ce la mette tutta ma cede 6-4. Un torneo comunque buono per l’azzurro, dare continuità al massimo livello dopo le belle prestazioni all’Australian Open è fondamentale, speriamo di rivederlo sempre più stabilmente nei tabelloni principali degli eventi di questo calibro.

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

ATP Indian Wells: naufragio Arnaldi, solo un game con McDonald
ATP
Indian Wells, il programma di venerdì 6 marzo: cinque italiani in campo, Berrettini e Cobolli alle 20, Sinner alle 03
ATP
WTA Indian Wells: Venus Williams dura solo un set, avanti Townsend
WTA
Cancellati i tornei ITF in Turchia, ma per la WTA si gioca
ITF