ATP Indian Wells: naufragio Arnaldi, solo un game con McDonald

[Q] M. McDonald b. M. Arnaldi 6-0 6-1 (da Indian Wells, Vanni Gibertini)

Continua il momento negativo di Matteo Arnaldi che inaugura il suo mese di marzo con una pesante sconfitta al primo turno al BNP Paribas Open. Nella sua prima partita dopo sei settimane di pausa dovute al problema al piede che lo perseguita ormai dall’estate scorsa, Arnaldi è riuscito soltanto a sprazzi a esprimere quel gioco che lo aveva portato nei Top 30, mettendo in luce ancora diverse incertezze nei movimenti da fondo.

Il match

Nel gelo della sera nel deserto californiano (appena 16 gradi), il primo set è voltato via in appena 24 minuti, con Arnaldi che ha conquistato la miseria di 11 punti. Poco brillante negli spostamenti, il tennista ligure ha sofferto la poca incisività del diritto lasciando sempre l’iniziativa in mano al suo avversario che ha saputo capitalizzare il vantaggio nelle situazioni di gioco.

L’inizio del secondo set è stato di tutt’altro tenore da parte di Arnaldi, che giocando più dentro il campo e anticipando maggiormente i colpi è riuscito a portare gli scambi dalla sua parte, senza però riuscire a trovare il guizzo giusto “in fase di rifinitura”, come si direbbe in gesto calcistico.

Nel game iniziale del parziale (durato 16 punti) non è riuscito a convertire tre palle break; due giochi più tardi non è riuscito a trasformare uno 0-30 e altre due occasioni di strappare il servizio all’avversario. Ma quando sembrava che il match si fosse incanalato su binari di più sostanziale equilibrio, da un inizio di set che ha visto 16 punti a 15 in favore di Arnaldi si è tornati al copione del primo set, con McDonald al comando degli scambi e Arnaldi sempre più in difficoltà nel tenere il ritmo da fondo. Con un parziale tramortente di 15 punti a 3 lo statunitense ha rapidamente fatto pendere l’ago della bilancia dalla sua parte chiudendo il match in soli 62 minuti.

Con questa sconfitta Arnaldi perderà almeno un’altra dozzina di posti nella classifica ATP arrivando pericolosamente vicino alla soglia della Top 100.