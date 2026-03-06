Indian Wells, il programma di venerdì 6 marzo: cinque italiani in campo, Berrettini e Cobolli alle 20, Sinner alle 03

Terza giornata del BNP Paribas Open e iniziano i secondi turni con i top players in campo. Si giocano la parte alta del tabellone femminile e quella bassa del tabellone maschile.
Sullo Stadium 1, alle 11 locali (le 20 in Italia) aprono le danze Alexander Zverev (n. 4 ATP) e Matteo Berrettini, seguiti da Aryna Sabalenka (n. 1 WTA) e la qualificata Himeno Sakatsume. In chiusura di giornata, la statunitense Coco Gauff (n. 4 WTA) affronta un’altra qualificata, l’uzbeka Rakhimova.
In sessione serale, a partire dalle 18 locali (le 03 in Italia), Jannik Sinner (n. 2 ATP) farà il suo esordio nel torneo contro il ceco Svrcina, e a seguire Amanda Anisimova (n. 6 WTA) concluderà la serata contro Anna Blinkova.
Sugli altri campi, in apertura di giornata alle 11 locali (le 20 in Italia) c’è Flavio Cobolli sullo Stadium 6 che sfida Miomir Kecmanovic nella rivincita della semifinale dell’ATP di Acapulco disputatasi una settimana fa.
Lorenzo Musetti rientrerà alle gare dopo l’infortunio patito in Australia affrontando nel secondo match sullo Stadium 3 (alle 13 locali circa, le 22 in Italia) l’ungherese Marton Fucsovics.
Jasmine Paolini, unica ragazza nel tabellone principale del torneo, giocherà il terzo match sullo Stadium 4 contro la russa naturalizzata austriaca Anastasia Potapova.
Qui sotto il programma completo della giornata in orario locale (Indian Wells è 9 ore indietro rispetto all’Italia).