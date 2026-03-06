Udvardy come Stefanini, foto della pistola e minacce alla famiglia: “Informazioni date dal database WTA”

Il problema degli scommettitori sta diventando sempre più pesante nel mondo del tennis e negli ultimi giorni ha preso una piega decisamente sconvolgente. La prima vittima è stata Lucrezia Stefanini, che ha recentemente denunciato direttamente dal BNP Paribas Open 2026 di Indian Wells di aver ricevuto minacce – con tanto di foto di una pistola – sul proprio contatto WhatsApp. L’italiana non è però la sola e in tal senso è giunta anche la denuncia di Panna Udvardy, impegnata al Challenger di Antalya dove ha perso contro Anhelina Kalinina. L’ungherese, di cui avevamo parlato qualche settimana orsono per un inconveniente pre Australian Open 2026, si è sfogata in un lungo post su ‘Instagram’.

Udvardy denuncia le minacce ricevute su WhatsApp

“La scorsa notte intorno a mezzanotte ho ricevuto diversi messaggi molto inquietanti su WhatsApp da un numero sconosciuto sul mio telefono personale. La persona mi ha detto che se non avessi perso la mia partita oggi, avrebbero fatto male ai membri della mia famiglia. Hanno detto di sapere dove vive la mia famiglia, quali auto guidano e che avevano i loro numeri di telefono. Hanno addirittura inviato foto dei membri della mia famiglia e una foto di una pistola“.

“È stato davvero spaventoso ricevere qualcosa del genere. Ho immediatamente contattato il supervisore WTA, ho inviato le screenshot e ho informato i miei genitori. I miei genitori hanno poi contattato la consulenza, e quando mi sono svegliata stamattina ho anche parlato nuovamente con il supervisore WTA. Mi è stato detto che ultimamente sono state fatte minacce simili a quelle che hanno avuto luogo ad altri giocatori e che credono che le informazioni personali possano essere state rilasciate dal database della WTA, che attualmente è sotto indagine”.

“La consulenza ha risposto molto velocemente e ha inviato tre agenti di polizia alla mia partita, per cui sono estremamente grato. La polizia è andata anche a casa dei miei genitori e di mia nonna, e dopo la partita ho presentato un rapporto ufficiale alla polizia qui in Turchia. Grazie a tutti coloro che mi hanno contattato con messaggi e supporto. È stato davvero molto importante. Grazie al supervisore WTA per la sua reazione così rapida e per aver preso misure più severe per proteggere i dati personali dei giocatori e la loro sicurezza, e per aver informato i giocatori immediatamente se hanno avuto qualche violazione del loro sistema. Nessun giocatore dovrebbe dover affrontare qualcosa del genere“.