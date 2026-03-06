WTA Indian Wells, doppio: meglio Errani che Paolini, ma vittoria due set

[1] S. Errani/J. Paolini b. J. Cristian/C. Tauson 6-2 7-6(6)

Paolini tiene il servizio nel primo gioco pur non sfruttando la situazione di 40-0 e dovendo quindi ricorrere al punto decisivo sulla parità; da qui in poi la battuta si risolverà in un handicap, con il predominio della coppia alla risposta nel ritagliarsi la posizione di vantaggio nello scambio. Paolini tende ad arretrare dalla rete alla linea di fondo quando la compagna mette in campo la seconda palla, cosa che Tauson non fa, rendendosi così un bersaglio per le pallate delle azzurre.

Errani interrompe questa regola nel settimo game, siglando il 5-2; Tauson torna in battuta subito dopo e sul 15 pari serve un doppio errore, firma in calce a un set giocato di malavoglia. Errani poi fa buon movimento a rete e propizia il setpoint, che Cristian regala con un rovescio che oltrepassa la linea di fondo.

Per il sodalizio rumeno-danese solo sei punti nei game con il servizio a disposizione e un deficitario uno su otto con il servizio di scorta, con Tauson che dispone di riflessi assolutamente insufficienti e rappresenta poco più che una presenza immobile nei dintorni della rete. Nel secondo set Paolini parte alla battuta come nel primo parziale e di nuovo si prende il game dalla situazione di 40 pari, grazie anche alle mosse intelligenti di Errani in mezzo al campo.

Secondo set

Il match si fa più equilibrato nella seconda manche e nel gorgo dei break rimangono invischiate anche le nostre portacolori; gli errori sono numerosi e Jasmine Paolini ne commette parecchi. Clara Tauson, del resto, non riesce a salire in termini di qualità del proprio apporto e assomma colpi fuori misura e doppi falli; chi si salva dal complessivo grigiore è Errani, che a rete si piazza sempre come da libretto delle istruzioni e si muove di conseguenza.

Un suo guizzo propizia l’approdo del set al tie-break, che scorre come un riassunto dell’intero match, con le incertezze di Jasmine, la vivacità di Sara e l’insipienza di Clara, che sbaglia due volte in risposta. Le azzurre ribaltano una situazione di 4-6 e sul 7-6 la danese gioca un tremendo doppio fallo, l’ottavo di squadra, l’ultimo prima della fine della partita. Per Sara e Jasmine il prossimo ostacolo a Indian Wells uscirà dalla sfida Bencic/Cirstea – Xu/Yang.