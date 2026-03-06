WTA Indian Wells: Tagger vince la prima partita in un 1000. Bene Vekic, avanti anche Bucsa e Baptiste

Si conclude il primo turno anceh nel femminile al Tennis Paradise. Gli ultimi incontri di giornata al WTA 1000 di Indian Wells vedono protagoniste Vekic, Tagger, Day, Bondar, Bucsa, Siniakova, Hunter, Volynets, Ruzic, Baptiste e Sierra.

[WC] Donna Vekic b. Tereza Valentová 7-6(4) 7-6(4)

Donna Vekic, in tabellone come wild card, ritrova il successo nel primo turno del WTA 1000 di Indian Wells. Supera la diciannovenne Tereza Valentová per 7-6(4) 7-6(4). Per la croata, attualmente numero 103 del ranking e arrivata alla diciassettesima posizione lo scorso anno, si tratta di una vittoria vitale, la prima a livello WTA nel 2026. Che onora l’invito e mette fine a un prolungato periodo di appannamento. In un match reso insidioso dalle forti raffiche di vento sul campo 3, l’esperienza di Vekic si è rivelata il fattore determinante. Perché, sebbene la ceca abbia dimostrato talento, ha sofferto nei momenti chiave e al servizio a causa di un lancio di palla reso instabile dalle raffiche. Vekic, solida nei due tie-break e capace di annullare due set point nel secondo, si regala così un pass per il secondo turno. Dove affronterà la testa di serie numero 5, Jessica Pegula.

[WC] Lilli Tagger b. Varvara Gracheva 6-2 6-4

La grande sorpresa di giornata porta il nome di Lilli Tagger, allenata da Francesca Schiavone. La giovanissima promessa austriaca che, grazie a una wild card, ha firmato il suo esordio in un tabellone principale di categoria WTA 1000 con una vittoria schiacciante, e per di più ad Indian Wells. Giocando alla grande con il bel rovescio alla mano che ha contraddistinto la carriera della sua allenatrice.

La diciottenne di Lienz, attualmente numero 119 del ranking, ha superato l’esperta Varvara Gracheva con un netto 6-2, 6-4, mettendo in mostra un tennis d’altri tempi. Tagger è infatti una delle rarissime interpreti del rovescio a una mano, un colpo elegante che ha mandato fuori giri la sua avversaria. Per la giovane austriaca si tratta del primo successo in carriera a livello Masters 1000. Un traguardo che conferma il suo straordinario momento di forma dopo le recenti finali raggiunte a Jiujiang e Mumbai. E i grandi risultati sul finale del 2025. Questo exploit le garantisce un affascinante prossimo turno contro Maria Sakkari. Di lei, come mostrato nel video qui sotto, ha parlato molto bene anche Max Sartori, storico coach italiano che ha scoperto tra l’altro anche Seppi e Sinner.

WTA Indian Wells: altri incontri

La qualificata Kayla Day supera nettamente Francesca Jones con il punteggio di 6-3 6-1 in appena un’ora e 13 minuti. A fare la differenza è l’efficacia al servizio di Day, 4 ace e una buona prima palla. Sabato 7 marzo, scenderà in campo contro Iga Swiatek, numero 2 del ranking. Anna Bondar si impone su Elsa Jacquemot 7-6(5) 7-5, mostrandosi impeccabile nei momenti di pressione. L’ungherese fa valere una maggiore precisione al servizio senza commettere alcun doppio fallo. Statistica che le ha permesso di emergere in un match deciso da pochissimi punti di differenza. Cristina Bucsa domina il confronto con Darja Vidmanova, chiudendo per 6-4 6-0. Nonostante un primo set più combattuto, la spagnola è chirurgica nei momenti decisivi, annullando ben 10 delle 11 palle break concesse e travolgendo l’avversaria nel secondo parziale. Al secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells incontrerà Mertens, numero 22.

Katerina Siniakova ribalta l’incontro con Sofia Kenin in tre set – 1-6 6-4 6-1 – dopo un inizio complicato. Nonostante le difficoltà di entrambe le giocatrici, la ceca leggenda del doppio (n. 3) è più incisiva in risposta, strappando il servizio all’avversaria nei momenti principali. Sabato in campo contro Fernandez (n. 27). Storm Hunter, approdata nel tabellone principale attraverso le qualificazioni, sigilla una rimonta di carattere contro Magdalena Frech, imponendosi 3-6 7-5 6-3 dopo quasi tre ore di battaglia. L’australiana numero 234 in classifica e ventunesima nel doppio stupisce portando a casa una rispettosa vittoria contro la numero 36 del ranking in singolare. Katie Volynets passa al secondo turno grazie al ritiro per infortunio di Rebecca Sramkova, dopo un primo set terminato 6-1 per l’americana.

La giovane croata Antonia Ruzic, promossa dalle qualificazioni nel WTA 1000 di Indian Wells, rimonta ai danni di Jennifer Brady, imponendosi per 3-6, 6-4, 6-2. In un match altalenante tra due giovani in ascesa, poi, la statunitense Hailey Baptiste, spinta dal pubblico di casa, ribalta il confronto con la colombiana Emiliana Arango, chiudendo 2-6, 6-2, 6-3. In campo sabato contro Elena Rybakina, testa di serie numero 3. Per concludere, l’argentina Solana Sierra, entrata nel main draw dalle qualificazioni, sorprende Peyton Stearns con un solido 7-5, 7-5.

Di Sabrina Giorgi