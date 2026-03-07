ATP Indian Wells: Tiafoe ritrova Cobolli per la rivincita di Acapulco. Ok anche Shelton

Risultati tutto sommato in linea con i pronostici nel secondo turno del BNP Paribas Open.

Arthur Fils supera Dino Prizmic per ritiro di quest’ultimo nel corso del secondo parziale: nel primo il francese vince nettamente per 6-2 ma nel secondo deve annullare tre palle-break, prima di togliere il servizio all’avversario al quinto game, l’ultimo della gara prima del ritiro di Prizmic. Il terzo turno per Arthur è con Fucsovics, che ha eliminato Musetti.

Sullo Stadio 3 Gael Monfils entusiasma i presenti per carisma e generosità: contro il numero nove del ranking Felix Auger-Aliassime mette nel borsone il tie-break del primo set al terzo setpoint ma si lascia sfuggire una palla-break nel primo game della seconda partita. Qui Il canadese rinviene e toglie finalmente la battuta al rivale nel sesto gioco aggiudicandosi la manche per 6-3, e nella frazione decisiva torna ad oltraggiare l’anziano transalpino sulla sua battuta al termine del terzo game.

USA, USA!

Learner Tien entra nel torneo da par suo, con determinazione e pazienza, e si aggiudica la sfida con l’australiano Walton passando attraverso due tie-break; il favorito numero 25 della manifestazione si impone nettamente nel primo per 7-3, mentre nel secondo la questione si fa più complicata. Walton, infatti, apre la frazione con un break, il primo della contesa; Tien gli rende subito la pariglia ma nel tredicesimo game il punteggio di 6-5 offre la palla-set proprio all’outsider oceanico.

L’americano di origini vietnamite spinge sin dalla battuta e ha la meglio, e la situazione si ripete anche sull’8-7, con il medesimo esito. Tien, che ha nel frattempo mancato un matchpoint sul 7-6, sulla parità a quota otto beneficia di un rovescio in rete del rivale e alla seconda occasione prende per primo l’iniziativa e raccoglie l’ultimo errore di Walton, che stecca con il dritto. Tien ritornerà in campo al terzo turno con Ben Shelton.

Boom, boom

Il mancino recente vincitore a Dallas attinge a tutte le risorse di cui dispone per ridurre alla ragione Reilly Opelka, che lancia 23 ace nel campo avverso ma deve arrendersi per 6-7(3) 7-6(4) 6-3. Nessuna palla-break nel primo parziale e soltanto due nel secondo, entrambe sulla racchetta di Ben, che però non ha fortuna; il favorito della vigilia è il primo a subire il minibreak sul 3-3 del secondo tie-break, ma sa mantenersi freddo e infila il poker di punti che gli dà la parità in termini di set.

Il parziale decisivo vede Shelton impratichirsi con la prima palla dell’altissimo connazionale per mettere a segno un assolutamente decoroso 12 su 20, con break decisivo al termine del sesto game. L’esultanza finale è contenuta, sia per rispetto verso il suo fellow, ma anche per le condizioni di salute traballanti che gli hanno suggerito di tornare subito in albergo e di non concedersi alle TV.

Sul 4-5 Monfils è alla risposta per rimanere nel match e risolve a proprio favore due punti prolungati (per lui un bel 9-5 negli scambi terminati oltre i nove colpi), ma Felix serve benissimo e perfeziona il 6-4 che lo iscrive al terzo turno unitamente al vincente tra Diallo e Rublev. Grande cordialità tra i due in sede di stratta di mano.

Ancora tu!

Brandon Nakashima supera Ugo Carabelli con lo score di 6-3 6-4 e sfida ora Zverev, mentre Frances Tiafoe regola in maniera inaspettatamente severa Jenson Brooksby con il punteggio di 6-4 6-2. Cobolli si ritroverà di fronte il finalista battuto ad Acapulco dopo aver appena sconfitto il semifinalista.