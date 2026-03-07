Indian Wells, il programma di sabato 7 marzo: dalle 22 Djokovic e Alcaraz, Darderi alle 02

Siamo alla quarta giornata di gare al BNP Paribas Open di Indian Wells e l’orario di kick off rimane quello delle 11 locali, ovvero le 20 italiane; lo Stadio 1 vede aprirsi il programma con l’esordio della terza di serie del torneo femminile, Elena Rybakina, che affronta la statunitense Haley Baptiste. In seguito, e non prima delle 22 di Roma, scende in campo anche il numero tre maschile, Novak Djokovic, che comincia a misurare le proprie ambizioni al cospetto del polacco Kamil Majchrzak.

Dopo l’asso serbo è la volta di Carlos Alcaraz in un match di sicuro fascino con Grigor Dimitrov; non prima delle tre di notte arriva il turno di Jessica Pegula, con Donna Vekic, e di Daniil Medvedev, con Alejandro Tabilo. I debutti eccellenti continuano sullo Stadio 2 con Jack Draper, che sfida Roberto Bautista Agut, Iga Swiatek, alle prese con la qualificata Kayla Day, e Mirra Andreeva, che con lo scettro di campionessa in carica riceve l’argentina Solana Sierra.

Il turno serale ha come protagonisti Taylor Fritz ed Elina Svitolina, rispettivamente con Jacob Fearnley e Laura Siegemund. Sullo Stadio 3 segnaliamo come testa di serie più importante Alex De Minaur, che, come terzo match del programma, incrocia il redivivo Sebastian Korda; prima di loro Khachanov–Fonseca promette le proverbiali scintille.

Sullo Stadio 5 abbiamo l’unico rappresentante tricolore, ovvero Luciano Darderi: nelle vesti di ventesima testa di serie, l’azzurro di origini argentine si occupa del qualificato australiano Rinky Hijikata, giustiziere di Maestrelli. L’appuntamento con Darderi è indicativamente per le nostre due di notte.