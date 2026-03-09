ATP Indian Wells: Fonseca brilla contro Paul e si regala Sinner. Avanzano Fils e Auger-Aliassime

Che quinto giorno movimentato tra le dune del deserto californiano. Nella notte italiana di lunedì 9 marzo, è calato il sipario sui match di terzo turno della parte bassa di tabellone. Designando così i primi quattro ottavi di finale del BNP Paribas Open. L’Italia sorride con Sinner – rapido su Shapovalov -, meno con Flavio Cobolli, parso stanco e molto meno brillante rispetto all’ottima uscita con Kecmanovic. Tiafoe serve la vendetta all’azzurro dopo poco più di una settimana di distanza dalla finale di Acapulco, e agli ottavi troverà Sascha Zverev. Chi brilla, sotto le stelle di Indian Wells, è Joao Fonseca.

Il brasiliano ha steso il padrone di casa Paul con un tennis semplicemente magnifico. Fanno il loro dovere anche Arthur Fils e Felix Auger-Aliassime, uscito vittorioso in tre set contro il connazionale di Diallo. Di seguito, la cronaca approfondita dei suddetti incontri.

J. Fonseca b. [23] T. Paul 6-2 6-3

L’attesissimo testa a testa tra il padrone di casa Tommy Paul e Joao Fonseca ha chiuso il programma sul gremito Stadium 1 di Indian Wells, nel quale il fonsequismo ha eclissato il tennis dello statunitense. Una performance sonora, quella sfornata dal giocatore brasiliano, riuscito a superare un ostico avversario come Khachanov al secondo turno. Ma è una musica ben diversa quella contro Paul al terzo. Nella sfida contro il russo, Joao ha attraversato alti e bassi. Complice anche l’onnipresente vento del deserto californiano che ha disturbato l’incontro. Ma durante la sessione serale del day 5, il nativo di Rio ha forse fatto registrare l’ora e venti di gioco più costante da quando è sbarcato nel circuito. La partenza sprint ha totalmente disorientato l’americano, assediato dalle bordate di dritto del giovane avversario. Una volta impossessatosi del vantaggio, Fonseca ha messo la modalità turbo, schiaffeggiando la palla alla Joao-maniera, paralizzando Paul.

Quest’ultimo, in svantaggio per 3-0 40-0 nel primo parziale, è riuscito a ritrovare un attimo di lucidità dopo la partenza shock. Accorciando le distanze, ma non riuscendo a cambiare l’esito di un crudele primo set (6-2). La potenza pura non è abbastanza, dunque il brasiliano si regala anche qualche punto con tocchi di fino. All’alba del secondo parziale, però, lo statunitense riaccende la luce, strappando – per la prima volta nell’incontro – il servizio al carioca. Il vantaggio dura solo qualche gioco, e Joao riacquisisce l’abbrivio, volando spedito verso un secondo break che conquisterà pochi giochi più tardi, portando a casa una pesantissima vittoria. Fonseca diventa così il secondo brasiliano a raggiungere gli ottavi a Indian Wells da Bellucci nel 2012, regalando una sfida da sogno contro Jannik Sinner.

[30] A. Fils b. M. Fucsovics 6-3 7-5

Si è ormai definitivamente lasciato l’infortunio alle spalle, Arthur Fils, rimpossessatosi del suo brillante gioco nel giro di poche settimane. La spedizione in Qatar l’ha trascinato sino in finale, e il cemento di Indian Wells pare si sposi egregiamente col tennis del francese. Che nella notte italiana ha messo k.o lo statuario Marton Fucsovics, complice dell’eliminazione di Lorenzo Musetti nel turno precedente. L’arrembante francese classe 2004 ha messo le cose in chiaro dopo pochissimi minuti, nel testa a testa contro il navigato ungherese, pressato dal bimane corposo e profondi di Fils, passato in vantaggio dopo appena un paio di game. E se col rovescio guadagna metri, col dritto crea i solchi nella metà campo avversaria, sfondando da qualsiasi posizione.

L’assolo transalpino consente ad Arthur di confezionare il primo parziale in trentuno minuti, con lo score di 6-3. Anche il secondo vede il nativo di Bandoufle avere nettamente il pallino del gioco a dispetto del buon Marton, il quale prova a reggere, mettendo in atto una strenua difesa che tiene a bada le folate francesi. Cancellando 6 palle break in un solo – e interminabile – terzo gioco. Complicato strappare il servizio a Fucsovics nel secondo parziale, dunque Fils dovrà attendere sino al dodicesimo game, dove, alla prima occasione di break, l’ungherese affossa il rovescio a metà rete. Consegnando di fatto la vittoria al talentuosissimo numero 30 del seeding. Arthur, altro figlio della metà degli anni 2000 come Fonseca, torna agli ottavi a Indian Wells per il secondo anno consecutivo. E se la vedrà con Felix-Auger Aliassime per un posto ai quarti.

[9] F. Felix Auger-Aliassime b. G. Diallo 6-7(5) 6-3 6-3

Riserva spettacolo il derby canadese tra Auger-Aliassime e Diallo, sul cemento americano. Il numero 9 del tabellone di Indian Wells ha sconfitto in due ore e ventisette minuti il più giovane connazionale, imponendosi in rimonta con lo score di 6-7 6-3 6-3. Indomabile, Gabriel Diallo, nella prima fase di gara. Il ventiquattrenne di Montreal si è messo al comando del gioco, dettando la sua legge contro Felix, che ha subito passivamente le folate dell’ispirato compagno di nazionale. Diallo si è portato sul 5-2, ma al momento di congelare il primo parziale si è un po’ “attorcigliato”, lasciandosi riacciuffare dal guardingo Aliassime. Una volta giunti al tiebreak, però, il coraggio del classe 2001 è stato premiato. Gabriel ha quasi sempre preso l’iniziativa per primo, mettendo la firma sulla prima frazione di gioco.

La tendenza si è poi rapidamente invertita, ed è salita in cattedra la concretezza di Auger-Aliassime, e nel contempo sono venute a galla un paio di incertezze del rivale. Col solito dritto mortifero, Felix si è messo a comandare dal centro del campo, muovendo Diallo come una pedina. Il numero 9 del seeding gli ha strappato il servizio nel quarto game del secondo parziale. E da lì, non si è più schiodato dal comando. Diallo non ha più retto il duello, e all’alba del set decisivo, “il re dell’indoor” ha messo la freccia a sinistra appiedando il connazionale, sconfitto in rimonta. Aliassime continua ad inanellare vittorie in un inizio di stagione più che positivo, e nel Tennis Paradise sarà grande battaglia con Fils agli ottavi.