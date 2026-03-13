Luca Nardi: frattura dell’ulna per la caduta a Indian Wells

Luca Nardi starà fermo ai box per un po’ di tempo. Il 23enne pesarese si è infortunato al BNP Paribas Open di Indian Wells. Nel match perso al terzo set contro Trevor Svajda una caduta ha procurato all’attuale numero 135 al mondo una frattura all’ulna sinistra, che lo ha poi costretto a dare forfait al Challenger di Cap Cana nel quale si era iscritto. Di seguito, riportiamo la didascalia del post su Instagram pubblicato da Nardi, nel quale ha informato il pubblico di questa sua sfortunata vicenda.

“Ciao a tutti. Purtroppo durante la mia partita a Indian Wells ho avuto una brutta caduta. Solo dopo alcuni accertamenti fatti negli ultimi giorni abbiamo scoperto che si tratta di una frattura dell’ulna. Sono molto dispiaciuto, ma ora è il momento di fermarmi, recuperare bene e lavorare per tornare il prima possibile. Farò di tutto per ripartire al meglio. Grazie a tutti per il supporto”.

Gli infortuni passati e l’avvio di 2026

Non è la prima volta che Nardi si infortuna mentre gioca una partita. Nel 2024, a Bucarest, il marchigiano si girò la caviglia a un passo dalla vittoria nel match di primo turno contro Thiago Seyboth Wild. Se lo stop dai tornei, in quell’occasione, fu solamente di due, tre settimane, nell’estate Luca fu costretto a saltare quasi tutto lo swing americano a causa di un infortunio al gomito che non gli permise di prendere parte a eventi ufficiali per quasi un mese.

Proiettandoci poi a quasi un anno e mezzo di distanza da quest’ultimo episodio, Nardi non ha iniziato subito bene il 2026. Dopo una trasferta australiana senza successi (0-3), Luca si è un po’ ritrovato tra fine gennaio e inizio febbraio. In due settimane ha raggiunto la finale nel Challenger di Manama e i quarti nel 250 di Montpellier, battendo Flavio Cobolli agli ottavi. Successivamente, ha giocato delle buone partite, ma spesso è uscito sconfitto alla distanza. Adesso si prospetta per lui un periodo di convalescenza che lo terrà lontano dai campi per un po’ di tempo.