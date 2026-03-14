Podcast Sunshine Drive: la finale femminile è 1 vs (quasi) 2 [PODCAST] Dalle strade di Indian Wells il racconto della decima giornata del BNP Paribas Open. Sabalenka e Rybakina in finale Ultimo aggiornamento: 14/03/2026 5:55 Di Vanni Gibertini Pubblicato il 14/03/2026 📹 Non perderti i commenti del direttore su YouTube Tabelloni ATP / WTA | Rassegna Stampa | ⚠️ Iscriviti a Warning | Commenta l'articolo TAGGED:flashSunshine DriveWTA Indian Wells 2026 Leave a comment Ultimi articoli WTA Indian Wells: Svitolina resiste un set, Rybakina in finale WTA WTA Indian Wells: Sabalenka in finale, Noskova cede in due set WTA ATP Indian Wells, il programma di sabato 14 marzo: Sinner-Zverev alle 21.30 ATP Indian Wells, doppio misto: Cobolli e Bencic a caccia del titolo, Errani e Vavassori abdicano in semifinale ATP WTA