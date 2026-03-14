Podcast

Sunshine Drive: la finale femminile è 1 vs (quasi) 2 [PODCAST]

Dalle strade di Indian Wells il racconto della decima giornata del BNP Paribas Open. Sabalenka e Rybakina in finale

Di Vanni Gibertini

📹 Non perderti i commenti del direttore su YouTube

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

WTA Indian Wells: Svitolina resiste un set, Rybakina in finale
WTA
WTA Indian Wells: Sabalenka in finale, Noskova cede in due set
WTA
ATP Indian Wells, il programma di sabato 14 marzo: Sinner-Zverev alle 21.30
ATP
Indian Wells, doppio misto: Cobolli e Bencic a caccia del titolo, Errani e Vavassori abdicano in semifinale
ATP WTA