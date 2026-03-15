ATP Indian Wells, il programma di domenica 15 marzo: Sinner-Medvedev alle 22

Siamo arrivati alla giornata conclusiva del BNP Paribas Open di Indian Wells. L’ultima domenica del torneo è tradizionalmente riservata alle due finali dei tabelloni di singolare.
A partire dalle 11 locali (le 19 in Italia), si contenderanno il trofeo di cristallo Baccarat del singolare femminile la n. 1 del mondo Aryna Sabalenka e la campionessa dell’Australian Open Elena Rybakina.
A seguire, non prima delle ore 14 (le 22 in Italia), il gran finale con il match conclusivo del singolare maschile. In campo Jannik Sinner e il russo Daniil Medvedev, giustiziere in semifinale di Carlos Alcaraz.
Qui sotto il programma ufficiale in orario locale (8 ore in meno rispetto all’Italia)