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ATP Indian Wells, il programma di domenica 15 marzo: Sinner-Medvedev alle 22

Il programma dell'ultima giornata del BNP Paribas Open di Indian Wells. Finale femminile alle 19, finale maschile alle 22

Di Vanni Gibertini
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Stadium 1, Indian Wells Tennis Garden - Indian Wells 2025 (foto Ubitennis)

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Siamo arrivati alla giornata conclusiva del BNP Paribas Open di Indian Wells. L’ultima domenica del torneo è tradizionalmente riservata alle due finali dei tabelloni di singolare.

A partire dalle 11 locali (le 19 in Italia), si contenderanno il trofeo di cristallo Baccarat del singolare femminile la n. 1 del mondo Aryna Sabalenka e la campionessa dell’Australian Open Elena Rybakina.

A seguire, non prima delle ore 14 (le 22 in Italia), il gran finale con il match conclusivo del singolare maschile. In campo Jannik Sinner e il russo Daniil Medvedev, giustiziere in semifinale di Carlos Alcaraz.

Qui sotto il programma ufficiale in orario locale (8 ore in meno rispetto all’Italia)

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