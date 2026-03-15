Podcast

Sunshine Drive: Medvedev rovina la finale che tutti volevano [PODCAST]

Il racconto dalle strade di Indian Wells delle semifinali maschili e del dietro le quinte del BNP Paribas Open

Di Vanni Gibertini

📹 Non perderti i commenti del direttore su YouTube

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

ATP Indian Wells, il programma di domenica 15 marzo: Sinner-Medvedev alle 22
ATP
ATP Indian Wells, Alcaraz: “Sono stanco di avere sempre un bersaglio sulla schiena”
Interviste
ATP Indian Wells: Medvedev è tornato, Alcaraz fuori
ATP
ATP Indian Wells, Sinner: “Ho servito bene, questo mi ha dato tranquillità”
Interviste