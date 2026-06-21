WTA 125 Brescia: Mayar Sherif domina la finale, battuta Wang in due set

Mayar Sherif è la prima campionessa degli Internazionali femminili BCC di Brescia nella nuova veste di WTA 125. Nella finale della prima edizione del torneo inserita in questa categoria, l’egiziana, testa di serie numero 4, ha superato Xinyu Wang, numero 1 del seeding, con il punteggio di 6-4 6-3.

Il match si è deciso soprattutto nei momenti chiave. Nel primo set Wang era riuscita a salire sul 3-1, ma Sherif ha ricucito lo strappo e ha piazzato il break decisivo sul 5-4, chiudendo un parziale combattuto. Nel secondo set l’egiziana ha preso subito margine, portandosi avanti di un break e difendendo il vantaggio fino al game conclusivo.

Curiosamente, i numeri raccontano una partita meno lineare del punteggio: Wang ha vinto più punti sulla prima e sulla seconda, oltre al 56% dei punti complessivi contro il 44% di Sherif, ma ha pagato i quattro doppi falli e soprattutto una gestione meno efficace delle palle break. Sherif ha trasformato le uniche due occasioni avute, mentre la cinese ne ha convertite solo 4 su 10. Per l’egiziana è il nono titolo WTA 125 in carriera; entrambe voleranno ora a Wimbledon per disputare le qualificazioni.