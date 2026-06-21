Wimbledon: l’ultima wild card va a Serena Williams

Non solo il doppio assieme alla sorella Venus. Serena Williams giocherà anche il singolare a Wimbledon. Si sapeva che c’era da offrire ancora una wild card per il tabellone principale femminile dei Championships. L’invito è quindi destinato alla 44enne statunitense, sette volte campionessa in singolare nello Slam londinese. Dopo il ritorno in campo in doppio, prima al Queen’s e poi a Berlino, Serena farà così il suo rientro anche nelle competizioni individuali. L’ultimo suo match di singolare risale al terzo turno dello US Open 2022.

This is not a drill.@serenawilliams will compete in the 2026 ladies' singles at #Wimbledon as a wild card. pic.twitter.com/1vHnDEQ4xm — Wimbledon (@Wimbledon) June 21, 2026

“C’è ancora una wild card libera per Wimbledon? Sarà meglio che io mi alleni”, aveva risposto la leggenda americana a una domanda di Ben Rothenberg riguardo a un possibile invito per il main draw di Wimbledon. “Devo mettermi al lavoro”, aveva aggiunto Serena, che qualche giorno prima aveva affermato di non sapere ancora se sarebbe voluta tornare a competere anche in singolare. “Non posso dire di sì, non posso dire di no. Al momento, no”, aveva specificato Williams. “Non ho nulla da dimostrare, non ho nulla da perdere”. Con questo spirito Serena calcherà il Centre Court del Major inglese lunedì 29 o martedì 30 giugno, ventotto anni dopo la sua prima presenza nel tabellone principale dei Championships.