TV e Rete: l’ultimo rodaggio pre-Wimbledon (21-27 giugno)

Continua la stagione del grande tennis Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da domenica 21 a sabato 27 giugno: due del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA.

In ambito maschile si svolgeranno:

ATP 500 Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships , Maiorca (Spagna)

, Maiorca (Spagna) ATP 250 Lexus Eastbourne Open, Eastbourne (UK)



In ambito femminile:

WTA 500 Bad Homburg Open powered by Solarwatt , Bad Homburg (Germania)

, Bad Homburg (Germania) WTA 250 Lexus Eastbourne Open, Eastbourne (UK)

Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dove seguire live e con il commento in italiano gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello.

Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA.

Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA.

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La programmazione dei tornei ATP e WTA su Sky e in streaming su NOW

Domenica 21 giugno

Sky Sport 251 dalle 11 il meglio dei tornei ATP 250 Maiorca/WTA 500 Bad Homburg

Lunedì 22 giugno

Sky Sport Tennis dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Martedì 23 giugno

Sky Sport Tennis dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Mercoledì 24 giugno

Sky Sport Tennis dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Giovedì 25 giugno

Sky Sport Tennis dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Venerdì 26 giugno

Sky Sport Tennis alle 12 – 1° semifinale WTA 250 Eastbourne;

alle 13.30 – 2° semifinale WTA 250 Eastbourne;

alle 15 – 1° semifinale ATP 250 Eastbourne;

alle 17 – 2° semifinale ATP 250 Eastbourne;

Sky Sport Arena alle 15 – 1° semifinale ATP 250 Maiorca;

alle 17.30 – 2° semifinale ATP 250 Maiorca

Sky Sport Max alle 13 – 1° semifinale WTA 500 Bad Homburg;

alle 15 – 2° semifinale WTA 500 Bad Homburg

Sky Sport 251 alle 13 – 1° semifinale WTA 500 Bad Homburg;

alle 15 – 2° semifinale WTA 500 Bad Homburg

Sabato 27 giugno

Sky Sport Tennis alle 13 – finale WTA 250 Eastbourne;

alle 15.30 – finale ATP 250 Eastbourne;

Sky Sport Arena alle 15 – finale ATP 250 Maiorca

Sky Sport Max alle 13 – finale WTA 500 Bad Homburg;



