Tennis e TV

TV e Rete: l’ultimo rodaggio pre-Wimbledon (21-27 giugno)

Il combined di Eastbourne e gli appuntamenti di Maiorca (maschile). A Bad Homburg il WTA 500 con Iga Swiatek N.1. In attesa dei Championships su SKY e NOW

Di Luca De Gaspari
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Continua la stagione del grande tennis Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da domenica 21 a sabato 27 giugno: due del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA.

In ambito maschile si svolgeranno:

  • ATP 500 Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships, Maiorca (Spagna)
  • ATP 250 Lexus Eastbourne Open, Eastbourne (UK)


In ambito femminile:

  • WTA 500 Bad Homburg Open powered by Solarwatt, Bad Homburg (Germania)
  • WTA 250 Lexus Eastbourne Open, Eastbourne (UK)

Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dove seguire live e con il commento in italiano gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello.

Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA.          
Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA.              

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La programmazione dei tornei ATP e WTA su Sky e in streaming su NOW

Domenica 21 giugno

Sky Sport 251                                    dalle 11 il meglio dei tornei ATP 250 Maiorca/WTA 500 Bad Homburg

Lunedì 22 giugno

Sky Sport Tennis                             dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno                                  dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix                                   dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Martedì 23 giugno

Sky Sport Tennis                             dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno                                  dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix                                   dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Mercoledì 24 giugno

Sky Sport Tennis                             dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno                                  dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix                                   dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Giovedì 25 giugno

Sky Sport Tennis                             dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno                                  dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix                                   dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Venerdì 26 giugno

Sky Sport Tennis                             alle 12 – 1° semifinale WTA 250 Eastbourne;      
alle 13.30 – 2° semifinale WTA 250 Eastbourne;
alle 15 – 1° semifinale ATP 250 Eastbourne;
alle 17 – 2° semifinale ATP 250 Eastbourne;       

Sky Sport Arena                              alle 15 – 1° semifinale ATP 250 Maiorca;
alle 17.30 – 2° semifinale ATP 250 Maiorca          

Sky Sport Max                                  alle 13 – 1° semifinale WTA 500 Bad Homburg;

                                                               alle 15 – 2° semifinale WTA 500 Bad Homburg

Sky Sport 251                                    alle 13 – 1° semifinale WTA 500 Bad Homburg;

                                                               alle 15 – 2° semifinale WTA 500 Bad Homburg

Sabato 27 giugno

Sky Sport Tennis                             alle 13 – finale WTA 250 Eastbourne;

                                                               alle 15.30 – finale ATP 250 Eastbourne;

Sky Sport Arena                              alle 15 – finale ATP 250 Maiorca

Sky Sport Max                                  alle 13 – finale WTA 500 Bad Homburg;

               

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