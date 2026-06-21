TV e Rete: l’ultimo rodaggio pre-Wimbledon (21-27 giugno)

Continua la stagione del grande tennis Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da domenica 21 a sabato 27 giugno: due del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA.
In ambito maschile si svolgeranno:
- ATP 500 Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships, Maiorca (Spagna)
- ATP 250 Lexus Eastbourne Open, Eastbourne (UK)
In ambito femminile:
- WTA 500 Bad Homburg Open powered by Solarwatt, Bad Homburg (Germania)
- WTA 250 Lexus Eastbourne Open, Eastbourne (UK)
Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dove seguire live e con il commento in italiano gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello.
Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA.
Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA.
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La programmazione dei tornei ATP e WTA su Sky e in streaming su NOW
Domenica 21 giugno
Sky Sport 251 dalle 11 il meglio dei tornei ATP 250 Maiorca/WTA 500 Bad Homburg
Lunedì 22 giugno
Sky Sport Tennis dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Uno dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Mix dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Martedì 23 giugno
Sky Sport Tennis dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Uno dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Mix dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Mercoledì 24 giugno
Sky Sport Tennis dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Uno dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Mix dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Giovedì 25 giugno
Sky Sport Tennis dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Uno dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Mix dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Venerdì 26 giugno
Sky Sport Tennis alle 12 – 1° semifinale WTA 250 Eastbourne;
alle 13.30 – 2° semifinale WTA 250 Eastbourne;
alle 15 – 1° semifinale ATP 250 Eastbourne;
alle 17 – 2° semifinale ATP 250 Eastbourne;
Sky Sport Arena alle 15 – 1° semifinale ATP 250 Maiorca;
alle 17.30 – 2° semifinale ATP 250 Maiorca
Sky Sport Max alle 13 – 1° semifinale WTA 500 Bad Homburg;
alle 15 – 2° semifinale WTA 500 Bad Homburg
Sky Sport 251 alle 13 – 1° semifinale WTA 500 Bad Homburg;
alle 15 – 2° semifinale WTA 500 Bad Homburg
Sabato 27 giugno
Sky Sport Tennis alle 13 – finale WTA 250 Eastbourne;
alle 15.30 – finale ATP 250 Eastbourne;
Sky Sport Arena alle 15 – finale ATP 250 Maiorca
Sky Sport Max alle 13 – finale WTA 500 Bad Homburg;