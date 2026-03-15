WTA Miami, tabellone: Paolini nel quarto di Sabalenka

Siamo solo a metà marzo, ma il calendario WTA propone già il quarto WTA 1000 della stagione.

Il Miami Open Presented by Itaù, al via il prossimo 17 marzo, vede ai blocchi di partenza tutte le migliori giocatrici, pronte a contendersi l’ultimo titolo importante Oltreoceano prima del rientro in Europa. Gli occhi saranno ancora una volta puntati sulle due dominatrici di inizio stagione, come testimoniano il ranking e la Race: la campionessa uscente Aryna Sabalenka e Elena Rybakina, che ha appena sopravanzato al secondo posto Iga Swiatek.

Il pubblico di casa può contare sulla costanza della finalista della scorsa edizione Jessica Pegula, ma spera pure nell’acuto di Coco Gauff, reduce dal ritiro a Indian Wells, e Amanda Anisimova, che non hanno ancora trovato la forma smagliante del 2025. Per l’Italia cercheranno di tenere alto l’onore Jasmine Paolini e Elisabetta Cocciaretto. La tennista toscana vive di alti e bassi, ma riesce a mantenersi salda alla settima posizione in classifica, anche se Elina Svitolina è in agguato.

Cocciaretto, invece, è al rientro dopo un periodo di pausa protrattosi da metà febbraio – l’ultima apparizione è nelle qualificazioni di Dubai, superate prima di dare forfait contro Emma Raducanu. Forte dei quarti raggiunti a Doha, a Miami Elisabetta entra direttamente in main draw. Infine menzione speciale per le wild card, tra le quali spicca il nome di Venus Williams.

La numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, dopo il bye, esordirà contro Ann Li o una qualificata e Iga Swiatek avrà come prima sfidante Linette o Gracheva, con un eventuale terzo round contro Alex Eala che l’ha battuta proprio qui un anno fa. Per quanto riguarda le azzurre, Jasmine Paolini attende la vincente fra Taylor Townsend e una qualificata, mentre Elisabetta Cocciaretto se la vedrà con un’avversaria uscita dal tabellone cadetto.

Ottavi teorici

[1] A. Sabalenka vs [15] M. Keys

[7] J. Paolini vs [9] E. Svitolina

[3] E. Rybakina vs [16] N. Osaka

[5] J. Pegula vs [11] E. Alexandrova

[6] A. Anisimova vs [12] B. Bencic

[4] C. Gauff vs [12] L. Noskova

[8] M. Andreeva vs [10] V. Mboko

[2] I. Swiatek vs [13] K. Muchova

Il tabellone completo

I primi turni delle italiane

[7] J. Paolini vs [9] E. Svitolina

E. Cocciaretto vs qualificata

Informazioni sul torneo

Tabellone a 96 giocatrici (32 teste di serie con un bye al primo turno)

76 giocatrici entrate per accettazione diretta

12 qualificate

8 wild card

Finale singolare: sabato 28 marzo alle ore 20