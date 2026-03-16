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ATP Miami, tabellone: Sinner dalla parte di Zverev e Medvedev, Musetti con Alcaraz

Alcaraz subito contro Fonseca o Marozsan. Sinner tranquillo fino ai quarti dove potrebbe trovare Mensik. Incrocio agli ottavi per Musetti e Cobolli

Di Beatrice Becattini
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Jakub Mensik - Miami 2025 (foto Miami Open)
Jakub Mensik - Miami 2025 (foto Miami Open)

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Al via la seconda tappa del Sunshine Double. Mercoledì 18 marzo si aprirà il sipario sul Miami Open Presented by Itaù, il secondo Masters 1000 della stagione. 365 giorni fa Jakub Mensik ha sorpreso tutti, imponendosi a suon di tiebreak su Novak Djokovic. Jannik Sinner torna in Florida dopo la parentesi del 2025. Ufficialmente non sarà il campione uscente, ma proverà a dare continuità al titolo del 2024. E chissà se l’Hard Rock Stadium sarà il teatro della prima sfida tra l’azzurro e Carlos Alcaraz, mai pienamente a suo agio sul cemento della Florida, nonostante il titolo del 2022, la prima firma in un 1000.

Sezioni
Ottavi teoriciIl tabellone completoIl primo turno degli italianiInformazioni sul torneo

L’Italia attende di scoprire come procede il rientro di Lorenzo Musetti, dopo la comparsata di Indian Wells, con la speranza che l’infortunio di Melbourne sia smaltito completamente. E attenzione anche a Flavio Cobolli, che ha ritoccato al numero 14 il best ranking, e Luciano Darderi, approdato in top 20 a dispetto del passo falso in California.

Ottavi teorici

[1] C. Alcaraz vs [14] K. Khachanov
[11] C. Ruud vs [6] T. Fritz
[4] L. Musetti vs [13] F. Cobolli
[10] A. Bublik vs [5] A. de Minaur
[8] B. Shelton vs [9] D. Medvedev
[16] A. Davidovich Fokina vs [3] A. Zverev
[7] F. Auger-Aliassime vs [12] J. Mensik
[15] A. Rublev vs [2] J. Sinner

Il tabellone completo

Il primo turno degli italiani

[2] J. Sinner – bye poi qualificato/LL
[4] L. Musetti – bye poi qualificato/LL
[13] F. Cobolli – bye poi Dimitrov o Collignon
[17] L. Darderi – bye poi Giron o Q/LL
M. Berrettini vs A Muller
M. Arnaldi vs A. Shevchenko

Informazioni sul torneo

Tabellone a 96 giocatori (32 teste di serie con un bye al primo turno)
79 giocatori entrati per accettazione diretta
12 qualificati
5 wild card
Finale singolare: domenica 29 marzo ore 21

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