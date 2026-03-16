Classifica WTA: Rybakina sale al n.2, Paolini resiste (per ora) al n.7

Dopo il BNP Paribas Open di Indian Wells, i valori della classifica tornano ad allinearsi con quanto espresso in campo negli ultimi mesi. Elena Rybakina, grazie alla finale raggiunta in California, sale per la prima volta in carriera al n.2 del ranking, certificando anche numericamente di essere, al momento, la principale alternativa ad Aryna Sabalenka. Da ottobre a oggi la kazaka ha mostrato una continuità di rendimento impressionante. Le vittorie alle WTA Finals e agli Australian Open le hanno permesso di scalare rapidamente il ranking, passando dal n.9 all’attuale seconda posizione mondiale.

Se dovesse mantenere questo ruolino di marcia, potrebbe impensierire Sabalenka? Nel breve periodo le distanze restano comunque troppo ampie. Il divario di oltre 3000 punti rende impossibile, per Elena, un aggancio immediato ma ciò non toglie che possa, nei prossimi mesi, ulteriormente ridurre il gap e avvicinarsi ancora alla vetta. La bielorussa, come già accaduto negli ultimi anni, ha molti punti in scadenza nelle prossime settimane. Rybakina, invece, fino ai 500 punti della vittoria agli Internationaux de Strasbourg, che scadranno nella seconda metà di maggio, ha appena 130 punti complessivi da difendere.

Inoltre, nel Miami Open presented by Itaú, che inizia questa settimana, non ha punti in uscita, mentre Sabalenka si presenta da campionessa in carica. Nel frattempo, Rybakina domina anche la Race stagionale. Scende invece al terzo posto Iga Swiatek. La polacca, dopo Wimbledon, ha conquistato i tornei di Cincinnati e di Seoul, ma la versione dominante di qualche tempo fa sembra un lontano ricordo. Alla luce dei risultati recenti, la terza posizione appare oggi la fotografia più fedele degli equilibri del circuito.

Ci sono movimenti anche nella parte bassa della top 10. Guadagnano una posizione sia Victoria Mboko (n.9), sempre più a suo agio tra le migliori, sia Elina Svitolina, che sale al n.8 e resta a pochi punti da Jasmine Paolini. L’ucraina potrebbe già superare l’azzurra dopo Miami, considerando che Paolini dovrà difendere i 390 punti della semifinale conquistata un anno fa. La “crisi” di risultati di Paolini trova conferma anche nella Race, dove attualmente occupa la 30a posizione. Fa invece due passi indietro Mirra Andreeva, campionessa uscente a Indian Wells, che scivola fino al n.10 del ranking.

In top 20 si registra il best ranking per Iva Jovic, che guadagna una posizione e sale al n.17. Retrocede Madison Keys, che perde tre posti e scivola al n.18. Nella stessa zona di classifica risale Elise Mertens, in progresso di due posizioni fino al n.19, mentre esce dalle prime venti Liudmila Samsonova, che arretra di tre posti fino al n.22.

Alle spalle delle migliori, da segnalare i progressi di Alexandra Eala, che con un balzo di tre posizioni entra per la prima volta in top 30 al n.29, e di Talia Gibson, protagonista non solo a Indian Wells ma anche nel ranking con un notevole +44 che la porta al n.68, anche per lei nuovo best ranking. Fuori dalla top 100 torna invece a farsi vedere l’ex n.25 del mondo e finalista agli Internazionali d’Italia, Anhelina Kalinina, che grazie ai successi nei due WTA 125 Megasaray Hotels Open ad Antalya, risale di ben 62 posizioni e si porta al n.127. Non sorridono, invece, Danielle Collins (-21, n.99), Lulu Sun (-11, n.111) e Donna Vekic (-14, n.117), tutte penalizzate dalla mancata conferma dei punti conquistati un anno fa a Indian Wells.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Aryna Sabalenka 20 11025 2 +1 Elena Rybakina 22 7783 3 -1 Iga Swiatek 20 7413 4 0 Coco Gauff 20 6748 5 0 Jessica Pegula 22 6678 6 0 Amanda Anisimova 21 6180 7 0 Jasmine Paolini 20 4232 8 +1 Elina Svitolina 16 4020 9 +1 Victoria Mboko 21 3351 10 -2 Mirra Andreeva 20 3066 11 0 Ekaterina Alexandrova 26 2918 12 0 Belinda Bencic 19 2803 13 +1 Linda Noskova 23 2801 14 -1 Karolina Muchova 16 2668 15 +1 Naomi Osaka 21 2434 16 +1 Clara Tauson 24 2095 17 +1 Iva Jovic 21 2070 18 -3 Madison Keys 19 2026 19 +2 Elise Mertens 22 1936 20 0 Diana Shnaider 25 1898 21 +1 Anna Kalinskaya 22 1868 22 -3 Liudmila Samsonova 23 1845 23 +1 Emma Raducanu 23 1680 24 +2 Jelena Ostapenko 21 1655 25 +2 Leylah Fernandez 27 1598 26 -3 Qinwen Zheng 15 1553 27 -2 Emma Navarro 27 1550 28 0 Marta Kostyuk 18 1528 29 +3 Alexandra Eala 28 1525 30 +1 Cristina Bucsa 27 1446 31 -2 Maya Joint 29 1445 32 +1 Marie Bouzkova 24 1425 33 +1 Maria Sakkari 25 1410 34 -4 Xinyu Wang 25 1383 35 +3 Sorana Cirstea 23 1374 36 -1 Jaqueline Cristian 26 1367 37 -1 Magdalena Frech 24 1348 38 -1 Lois Boisson 21 1345 39 +2 Ann Li 27 1333 40 -1 Janice Tjen 27 1330 41 -1 Sara Bejlek 20 1326 42 +2 Katerina Siniakova 23 1324 43 +3 Marketa Vondrousova 14 1263 44 -2 Elisabetta Cocciaretto 28 1255 45 -2 Hailey Baptiste 25 1244 46 -1 Sofia Kenin 26 1242 47 +1 Peyton Stearns 20 1237 48 +2 Jessica Bouzas Maneiro 24 1227 49 -2 Tereza Valentova 18 1217 50 -1 Magda Linette 24 1209

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Anche questa settimana Jasmine Paolini resta stabile al n.7 del ranking. Arretra Elisabetta Cocciaretto, che perde due posizioni e scivola al n.44. Lucia Bronzetti, invece, è in calo di undici posti fino al n.153, superata da Lucrezia Stefanini (-5, n.143) e Nuria Brancaccio (+7, n.151). Nuovi best ranking per Dalila Spiteri (+6, n.265) e Jennifer Ruggeri (+40, n. 271). In progresso anche Giorgia Pedone, che guadagna dodici posti e si attesta al n.339.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 7 0 Jasmine Paolini 20 4232 44 -2 Elisabetta Cocciaretto 28 1255 143 -5 Lucrezia Stefanini 27 540 151 +7 Nuria Brancaccio 27 493 152 -11 Lucia Bronzetti 32 490 200 -2 Lisa Pigato 26 367 214 -6 Silvia Ambrosio 25 335 224 -15 Camilla Rosatello 24 321 249 +1 Jessica Pieri 27 283 265 +6 Dalila Spiteri 26 258 267 -5 Tyra Caterina Grant 18 255 271 +40 Jennifer Ruggeri 24 248 294 -2 Samira De Stefano 28 230 317 +3 Aurora Zantedeschi 24 208 339 +12 Giorgia Pedone 26 189 355 +5 Miriana Tona 21 182 356 -7 Francesca Pace 16 182 375 +9 Tatiana Pieri 21 165 383 +4 Diletta Cherubini 29 161 403 0 Martina Colmegna 18 151

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

C’è un solo, ma significativo, movimento tra le prime dieci posizioni del ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006. Si tratta infatti di un cambio al vertice: dopo un anno di dominio, Mirra Andreeva cede la prima posizione a Victoria Mboko, che diventa così la nuova regina di questa speciale classifica.