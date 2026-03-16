Classifica WTA: Rybakina sale al n.2, Paolini resiste (per ora) al n.7

Dopo il BNP Paribas Open di Indian Wells, i valori della classifica tornano ad allinearsi con quanto espresso in campo negli ultimi mesi. Elena Rybakina, grazie alla finale raggiunta in California, sale per la prima volta in carriera al n.2 del ranking, certificando anche numericamente di essere, al momento, la principale alternativa ad Aryna Sabalenka. Da ottobre a oggi la kazaka ha mostrato una continuità di rendimento impressionante. Le vittorie alle WTA Finals e agli Australian Open le hanno permesso di scalare rapidamente il ranking, passando dal n.9 all’attuale seconda posizione mondiale.
Se dovesse mantenere questo ruolino di marcia, potrebbe impensierire Sabalenka? Nel breve periodo le distanze restano comunque troppo ampie. Il divario di oltre 3000 punti rende impossibile, per Elena, un aggancio immediato ma ciò non toglie che possa, nei prossimi mesi, ulteriormente ridurre il gap e avvicinarsi ancora alla vetta. La bielorussa, come già accaduto negli ultimi anni, ha molti punti in scadenza nelle prossime settimane. Rybakina, invece, fino ai 500 punti della vittoria agli Internationaux de Strasbourg, che scadranno nella seconda metà di maggio, ha appena 130 punti complessivi da difendere.
Inoltre, nel Miami Open presented by Itaú, che inizia questa settimana, non ha punti in uscita, mentre Sabalenka si presenta da campionessa in carica. Nel frattempo, Rybakina domina anche la Race stagionale. Scende invece al terzo posto Iga Swiatek. La polacca, dopo Wimbledon, ha conquistato i tornei di Cincinnati e di Seoul, ma la versione dominante di qualche tempo fa sembra un lontano ricordo. Alla luce dei risultati recenti, la terza posizione appare oggi la fotografia più fedele degli equilibri del circuito.
Ci sono movimenti anche nella parte bassa della top 10. Guadagnano una posizione sia Victoria Mboko (n.9), sempre più a suo agio tra le migliori, sia Elina Svitolina, che sale al n.8 e resta a pochi punti da Jasmine Paolini. L’ucraina potrebbe già superare l’azzurra dopo Miami, considerando che Paolini dovrà difendere i 390 punti della semifinale conquistata un anno fa. La “crisi” di risultati di Paolini trova conferma anche nella Race, dove attualmente occupa la 30a posizione. Fa invece due passi indietro Mirra Andreeva, campionessa uscente a Indian Wells, che scivola fino al n.10 del ranking.
In top 20 si registra il best ranking per Iva Jovic, che guadagna una posizione e sale al n.17. Retrocede Madison Keys, che perde tre posti e scivola al n.18. Nella stessa zona di classifica risale Elise Mertens, in progresso di due posizioni fino al n.19, mentre esce dalle prime venti Liudmila Samsonova, che arretra di tre posti fino al n.22.
Alle spalle delle migliori, da segnalare i progressi di Alexandra Eala, che con un balzo di tre posizioni entra per la prima volta in top 30 al n.29, e di Talia Gibson, protagonista non solo a Indian Wells ma anche nel ranking con un notevole +44 che la porta al n.68, anche per lei nuovo best ranking. Fuori dalla top 100 torna invece a farsi vedere l’ex n.25 del mondo e finalista agli Internazionali d’Italia, Anhelina Kalinina, che grazie ai successi nei due WTA 125 Megasaray Hotels Open ad Antalya, risale di ben 62 posizioni e si porta al n.127. Non sorridono, invece, Danielle Collins (-21, n.99), Lulu Sun (-11, n.111) e Donna Vekic (-14, n.117), tutte penalizzate dalla mancata conferma dei punti conquistati un anno fa a Indian Wells.
LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|1
|0
|Aryna Sabalenka
|20
|11025
|2
|+1
|Elena Rybakina
|22
|7783
|3
|-1
|Iga Swiatek
|20
|7413
|4
|0
|Coco Gauff
|20
|6748
|5
|0
|Jessica Pegula
|22
|6678
|6
|0
|Amanda Anisimova
|21
|6180
|7
|0
|Jasmine Paolini
|20
|4232
|8
|+1
|Elina Svitolina
|16
|4020
|9
|+1
|Victoria Mboko
|21
|3351
|10
|-2
|Mirra Andreeva
|20
|3066
|11
|0
|Ekaterina Alexandrova
|26
|2918
|12
|0
|Belinda Bencic
|19
|2803
|13
|+1
|Linda Noskova
|23
|2801
|14
|-1
|Karolina Muchova
|16
|2668
|15
|+1
|Naomi Osaka
|21
|2434
|16
|+1
|Clara Tauson
|24
|2095
|17
|+1
|Iva Jovic
|21
|2070
|18
|-3
|Madison Keys
|19
|2026
|19
|+2
|Elise Mertens
|22
|1936
|20
|0
|Diana Shnaider
|25
|1898
|21
|+1
|Anna Kalinskaya
|22
|1868
|22
|-3
|Liudmila Samsonova
|23
|1845
|23
|+1
|Emma Raducanu
|23
|1680
|24
|+2
|Jelena Ostapenko
|21
|1655
|25
|+2
|Leylah Fernandez
|27
|1598
|26
|-3
|Qinwen Zheng
|15
|1553
|27
|-2
|Emma Navarro
|27
|1550
|28
|0
|Marta Kostyuk
|18
|1528
|29
|+3
|Alexandra Eala
|28
|1525
|30
|+1
|Cristina Bucsa
|27
|1446
|31
|-2
|Maya Joint
|29
|1445
|32
|+1
|Marie Bouzkova
|24
|1425
|33
|+1
|Maria Sakkari
|25
|1410
|34
|-4
|Xinyu Wang
|25
|1383
|35
|+3
|Sorana Cirstea
|23
|1374
|36
|-1
|Jaqueline Cristian
|26
|1367
|37
|-1
|Magdalena Frech
|24
|1348
|38
|-1
|Lois Boisson
|21
|1345
|39
|+2
|Ann Li
|27
|1333
|40
|-1
|Janice Tjen
|27
|1330
|41
|-1
|Sara Bejlek
|20
|1326
|42
|+2
|Katerina Siniakova
|23
|1324
|43
|+3
|Marketa Vondrousova
|14
|1263
|44
|-2
|Elisabetta Cocciaretto
|28
|1255
|45
|-2
|Hailey Baptiste
|25
|1244
|46
|-1
|Sofia Kenin
|26
|1242
|47
|+1
|Peyton Stearns
|20
|1237
|48
|+2
|Jessica Bouzas Maneiro
|24
|1227
|49
|-2
|Tereza Valentova
|18
|1217
|50
|-1
|Magda Linette
|24
|1209
LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE
Anche questa settimana Jasmine Paolini resta stabile al n.7 del ranking. Arretra Elisabetta Cocciaretto, che perde due posizioni e scivola al n.44. Lucia Bronzetti, invece, è in calo di undici posti fino al n.153, superata da Lucrezia Stefanini (-5, n.143) e Nuria Brancaccio (+7, n.151). Nuovi best ranking per Dalila Spiteri (+6, n.265) e Jennifer Ruggeri (+40, n. 271). In progresso anche Giorgia Pedone, che guadagna dodici posti e si attesta al n.339.
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|7
|0
|Jasmine Paolini
|20
|4232
|44
|-2
|Elisabetta Cocciaretto
|28
|1255
|143
|-5
|Lucrezia Stefanini
|27
|540
|151
|+7
|Nuria Brancaccio
|27
|493
|152
|-11
|Lucia Bronzetti
|32
|490
|200
|-2
|Lisa Pigato
|26
|367
|214
|-6
|Silvia Ambrosio
|25
|335
|224
|-15
|Camilla Rosatello
|24
|321
|249
|+1
|Jessica Pieri
|27
|283
|265
|+6
|Dalila Spiteri
|26
|258
|267
|-5
|Tyra Caterina Grant
|18
|255
|271
|+40
|Jennifer Ruggeri
|24
|248
|294
|-2
|Samira De Stefano
|28
|230
|317
|+3
|Aurora Zantedeschi
|24
|208
|339
|+12
|Giorgia Pedone
|26
|189
|355
|+5
|Miriana Tona
|21
|182
|356
|-7
|Francesca Pace
|16
|182
|375
|+9
|Tatiana Pieri
|21
|165
|383
|+4
|Diletta Cherubini
|29
|161
|403
|0
|Martina Colmegna
|18
|151
NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA
C’è un solo, ma significativo, movimento tra le prime dieci posizioni del ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006. Si tratta infatti di un cambio al vertice: dopo un anno di dominio, Mirra Andreeva cede la prima posizione a Victoria Mboko, che diventa così la nuova regina di questa speciale classifica.
|Posizione
|Variazione
|Giocatrice
|Anno
|Classifica WTA
|1
|+1
|Victoria Mboko
|2006
|9
|2
|-1
|Mirra Andreeva
|2007
|10
|3
|0
|Iva Jovic
|2007
|17
|4
|0
|Maya Joint
|2006
|31
|5
|0
|Sara Bejlek
|2006
|41
|6
|0
|Tereza Valentova
|2007
|49
|7
|0
|Nikola Bartunkova
|2006
|101
|8
|0
|Lilli Tagger
|2008
|115
|9
|0
|Alina Korneeva
|2007
|125
|10
|0
|Kaitlin Quevedo
|2006
|133