Ranking

Classifica WTA: Rybakina sale al n.2, Paolini resiste (per ora) al n.7

Aryna Sabalenka resta ancora saldamente al n.1 della classifica su 52 settimane, mentre nella Race è in vetta Elena Rybakina. Retrocede al n.3 Iga Swiatek. Best ranking per Victoria Mboko

Di Claudio Gilardelli
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Elena Rybakina - Indian Wells 2026 (foto X @BNPPARIBASOPEN)

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Dopo il BNP Paribas Open di Indian Wells, i valori della classifica tornano ad allinearsi con quanto espresso in campo negli ultimi mesi. Elena Rybakina, grazie alla finale raggiunta in California, sale per la prima volta in carriera al n.2 del ranking, certificando anche numericamente di essere, al momento, la principale alternativa ad Aryna Sabalenka. Da ottobre a oggi la kazaka ha mostrato una continuità di rendimento impressionante. Le vittorie alle WTA Finals e agli Australian Open le hanno permesso di scalare rapidamente il ranking, passando dal n.9 all’attuale seconda posizione mondiale.

Se dovesse mantenere questo ruolino di marcia, potrebbe impensierire Sabalenka? Nel breve periodo le distanze restano comunque troppo ampie. Il divario di oltre 3000 punti rende impossibile, per Elena, un aggancio immediato ma ciò non toglie che possa, nei prossimi mesi, ulteriormente ridurre il gap e avvicinarsi ancora alla vetta. La bielorussa, come già accaduto negli ultimi anni, ha molti punti in scadenza nelle prossime settimane. Rybakina, invece, fino ai 500 punti della vittoria agli Internationaux de Strasbourg, che scadranno nella seconda metà di maggio, ha appena 130 punti complessivi da difendere.

Inoltre, nel Miami Open presented by Itaú, che inizia questa settimana, non ha punti in uscita, mentre Sabalenka si presenta da campionessa in carica. Nel frattempo, Rybakina domina anche la Race stagionale. Scende invece al terzo posto Iga Swiatek. La polacca, dopo Wimbledon, ha conquistato i tornei di Cincinnati e di Seoul, ma la versione dominante di qualche tempo fa sembra un lontano ricordo. Alla luce dei risultati recenti, la terza posizione appare oggi la fotografia più fedele degli equilibri del circuito.

Ci sono movimenti anche nella parte bassa della top 10. Guadagnano una posizione sia Victoria Mboko (n.9), sempre più a suo agio tra le migliori, sia Elina Svitolina, che sale al n.8 e resta a pochi punti da Jasmine Paolini. L’ucraina potrebbe già superare l’azzurra dopo Miami, considerando che Paolini dovrà difendere i 390 punti della semifinale conquistata un anno fa. La “crisi” di risultati di Paolini trova conferma anche nella Race, dove attualmente occupa la 30a posizione. Fa invece due passi indietro Mirra Andreeva, campionessa uscente a Indian Wells, che scivola fino al n.10 del ranking.

In top 20 si registra il best ranking per Iva Jovic, che guadagna una posizione e sale al n.17. Retrocede Madison Keys, che perde tre posti e scivola al n.18. Nella stessa zona di classifica risale Elise Mertens, in progresso di due posizioni fino al n.19, mentre esce dalle prime venti Liudmila Samsonova, che arretra di tre posti fino al n.22.

Alle spalle delle migliori, da segnalare i progressi di Alexandra Eala, che con un balzo di tre posizioni entra per la prima volta in top 30 al n.29, e di Talia Gibson, protagonista non solo a Indian Wells ma anche nel ranking con un notevole +44 che la porta al n.68, anche per lei nuovo best ranking. Fuori dalla top 100 torna invece a farsi vedere l’ex n.25 del mondo e finalista agli Internazionali d’Italia, Anhelina Kalinina, che grazie ai successi nei due WTA 125 Megasaray Hotels Open ad Antalya, risale di ben 62 posizioni e si porta al n.127. Non sorridono, invece, Danielle Collins (-21, n.99), Lulu Sun (-11, n.111) e Donna Vekic (-14, n.117), tutte penalizzate dalla mancata conferma dei punti conquistati un anno fa a Indian Wells.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Aryna Sabalenka2011025
2+1Elena Rybakina227783
3-1Iga Swiatek207413
40Coco Gauff206748
50Jessica Pegula226678
60Amanda Anisimova216180
70Jasmine Paolini204232
8+1Elina Svitolina164020
9+1Victoria Mboko213351
10-2Mirra Andreeva203066
110Ekaterina Alexandrova262918
120Belinda Bencic192803
13+1Linda Noskova232801
14-1Karolina Muchova162668
15+1Naomi Osaka212434
16+1Clara Tauson242095
17+1Iva Jovic212070
18-3Madison Keys192026
19+2Elise Mertens221936
200Diana Shnaider251898
21+1Anna Kalinskaya221868
22-3Liudmila Samsonova231845
23+1Emma Raducanu231680
24+2Jelena Ostapenko211655
25+2Leylah Fernandez271598
26-3Qinwen Zheng151553
27-2Emma Navarro271550
280Marta Kostyuk181528
29+3Alexandra Eala281525
30+1Cristina Bucsa271446
31-2Maya Joint291445
32+1Marie Bouzkova241425
33+1Maria Sakkari251410
34-4Xinyu Wang251383
35+3Sorana Cirstea231374
36-1Jaqueline Cristian261367
37-1Magdalena Frech241348
38-1Lois Boisson211345
39+2Ann Li271333
40-1Janice Tjen271330
41-1Sara Bejlek201326
42+2Katerina Siniakova231324
43+3Marketa Vondrousova141263
44-2Elisabetta Cocciaretto281255
45-2Hailey Baptiste251244
46-1Sofia Kenin261242
47+1Peyton Stearns201237
48+2Jessica Bouzas Maneiro241227
49-2Tereza Valentova181217
50-1Magda Linette241209

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Anche questa settimana Jasmine Paolini resta stabile al n.7 del ranking. Arretra Elisabetta Cocciaretto, che perde due posizioni e scivola al n.44. Lucia Bronzetti, invece, è in calo di undici posti fino al n.153, superata da Lucrezia Stefanini (-5, n.143) e Nuria Brancaccio (+7, n.151). Nuovi best ranking per Dalila Spiteri (+6, n.265) e Jennifer Ruggeri (+40, n. 271). In progresso anche Giorgia Pedone, che guadagna dodici posti e si attesta al n.339.

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
70Jasmine Paolini204232
44-2Elisabetta Cocciaretto281255
143-5Lucrezia Stefanini27540
151+7Nuria Brancaccio27493
152-11Lucia Bronzetti32490
200-2Lisa Pigato26367
214-6Silvia Ambrosio25335
224-15Camilla Rosatello24321
249+1Jessica Pieri27283
265+6Dalila Spiteri26258
267-5Tyra Caterina Grant18255
271+40Jennifer Ruggeri24248
294-2Samira De Stefano28230
317+3Aurora Zantedeschi24208
339+12Giorgia Pedone26189
355+5Miriana Tona21182
356-7Francesca Pace16182
375+9Tatiana Pieri21165
383+4Diletta Cherubini29161
4030Martina Colmegna18151

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

C’è un solo, ma significativo, movimento tra le prime dieci posizioni del ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006. Si tratta infatti di un cambio al vertice: dopo un anno di dominio, Mirra Andreeva cede la prima posizione a Victoria Mboko, che diventa così la nuova regina di questa speciale classifica.

PosizioneVariazioneGiocatriceAnnoClassifica WTA
1+1Victoria Mboko20069
2-1Mirra Andreeva200710
30Iva Jovic200717
40Maya Joint200631
50Sara Bejlek200641
60Tereza Valentova200749
70Nikola Bartunkova2006101
80Lilli Tagger2008115
90Alina Korneeva2007125
100Kaitlin Quevedo2006133

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