WTA Miami: per Swiatek derby con Linette al secondo turno. Out Andreescu, Vekic e Parry

Raggiunge il tabellone principale Kimberly Birrell, testa di serie n. 1, battendo Yuan 6-2 2-6 6-4. Semaforo rosso, invece, per Bianca Andreescu che non supera l’ostacolo Katie Volynets: la canadese perde 7-5 6-2. Anche Donna Vekic conosce i titoli di coda di Miami anzitempo, eliminata da Lulu Sun con un doppio 6-3.

Agevolmente passa il turno Linda Fruhvirtova: 6-3 6-2 a Varvara Lepchenko. Ottimo periodo di forma per Talia Gibson. Dopo aver eliminato a Indian Wells Jasmine Paolini, si iscrive al tabellone principale di Miami battendo Rakhimova 6-3 6-4. Yulia Starodubtseva vince con un doppio 6-2 la sua sfida con Stoiana.

Semaforo rosso anche per Diane Parry sconfitta 6-4 6-0 da Elvina Kalieva. Il successo di Viktorija Golubic chiude il programma delle qualificazioni, battendo Nikola Bartukova 6-3 3-6 7-6(3) al termine di due ore e 29′.

PRIMO TURNO – Al via le gare del tabellone principale femminile. La prima a chiudere è stata Ajla Tomljanovic che vince 6-4 6-3 la sfida con Simona Waltert in quasi due ore di gare. Per l’australiana ci sarà Anisimova al secondo turno.

Magda Linette vince in rimonta la sfida con Varvara Gracheva. Perde 6-2 il primo set poi infila un parziale di 12 giochi a 2 e chiude 6-2 6-0, conquistandosi il derby polacco con Iga Swiatek.

Elsa Jacquemot vince in rimonta la sfida con la n. 118 del mondo, Darja Vidmanova: è finita 6-7(5) 7-5 7-5 dopo 3ore e 22′. La ceca, in tabellone grazie a una wild card, non ha superato la tensione nei momenti decisivi del match, perdendo il servizio nel dodicesimo game del secondo e del terzo set.