ATP Montecarlo: assegnate a Berrettini e Wawrinka le prime due wild card

Gli organizzatori del Rolex Monte-Carlo Masters, in programma dal 4 al 12 aprile 2026 sui campi del Monte-Carlo Country Club, hanno annunciato l’assegnazione delle prime due wild card per il tabellone principale: sono Stan Wawrinka e Matteo Berrettini.

Vincitore del torneo nel 2014, al termine di una finale memorabile contro il connazionale Roger Federer, lo svizzero ha un legame speciale con il pubblico monegasco. Stan, che festeggerà a fine marzo i suoi 41 anni, sta attualmente disputando la sua ultima stagione nel circuito, avendo annunciato il ritiro alla fine del 2026.

We are pleased to announce the first two wild cards for the singles main draw of the 2026 Rolex Monte-Carlo Masters: @stanwawrinka and Matteo Berrettini!



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Matteo Berrettini invece sta lottando da tempo con gli infortuni, ma l’ex finalista dei Championships, nonché ex top 10 mondiale, non poteva mancare all’appuntamento con un torneo che lo ha visto raggiungere gli ottavi di finale nel 2023, suo miglior piazzamento nel 1000 di Montecarlo.

Lo scorso anno il romano si mise in luce firmando una delle più belle vittorie della sua carriera, contro il numero 2 del mondo Alexander Zverev, al secondo turno. Tornato nel circuito a febbraio, Matteo è attualmente determinato a ritrovare la sua forma migliore.

“Siamo molto felici di accogliere nuovamente questi due grandi giocatori. Stan fa parte integrante della storia del torneo e la sua presenza, nell’ambito della sua ultima stagione, sarà fonte di emozione. Matteo, dal canto suo, incarna una generazione spettacolare e combattiva. Attraverso questi inviti, vogliamo offrire al pubblico giocatori emblematici, capaci di creare momenti forti fin dai primi turni“, ha dichiarato David Massey, direttore del torneo monegasco.