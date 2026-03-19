Possibile futuro da allenatore per Dominic Thiem? “Porto la mia conoscenza ed esperienza nello sport che amo”

“Ciao a tutti. Ho delle notizie da condividere presto con voi. Dopo 14 anni incredibili passati a competere nel circuito ATP, il mio viaggio continuerà in una nuova ed entusiasmante avventura. E’ tempo di portare la mia conoscenza ed esperienza nello sport che amo“. Parole e musica di Dominic Thiem, che è tornato a far parlare di sé con questo messaggio diffuso sul suo canale Instagram. Che sia l’alba di un suo prossimo ruolo da allenatore? Per scoprirlo bisognerà aspettare lunedì 23 marzo, quando l’ex tennista austriaco annuncerà i piani per il suo imminente futuro.

Dominic Thiem hinting at possible new role as a coach.



👀 pic.twitter.com/knqbqsBEvu — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 18, 2026

Thiem si rivede

Thiem si è ritirato dal circuito nel 2024, quando perse all’ATP 500 di Vienna al primo turno contro Luciano Darderi. In questi due anni l’ex numero 3 ATP ha avuto tempo e modo di studiare l’arte del coaching, seguendo il solco che molti suoi ex colleghi hanno già intrapreso. Ma non è da escludere che possa benissimo trattarsi di una trovata pubblicitaria. Qualsiasi cosa riservi il futuro a Thiem, è comunque bello sapere che una persona così apprezzata da colleghi, e addetti ai lavori, possa tornare nel circuito. Per sapere in che vesti, bisognerà attendere lunedì.