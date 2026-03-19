WTA Miami: una ispirata Cocciaretto liquida Semenistaja e si regala Coco Gauff

E. Cocciaretto b. [LL] D. Semenistaja 6-4 6-1

Elisabetta Cocciaretto riparte alla grande con un esordio vincente al Miami Open, quarto WTA 1000 stagionale, dove sfodera una prestazione convincente per battere in due set , 6-4 6-1, la lettone Darja Semenistaja. La 25enne di Fermo, al rientro nel tour dopo un mese di stop a causa di un problema alla coscia sinistra, ha approfittato di una giornata proficua in battuta per tenere a bada la tennista lettone, che non ha ottenuto nessuna palla break nel secondo set. Nel primo set invece, dopo essere scappata sul 4-0, Cocciaretto si è fatta rimontare, complice un calo di tensione, ma questo non le ha impedito di chiudere comunque il parziale per 6-4.

Primo set: Cocciaretto scappa ma si fa riprendere

La 25enne di Fermo comincia forte in risposta, strappando subito il servizio a Semenistaja nel secondo game del set. Elisabetta è incisiva sul lato del rovescio, dove mette in difficoltà la tennista lettone, che fatica da quel lato a tenere lo scambio. Con il servizio Cocciaretto gestisce, mentre Semenistaja arranca, con poche prime in campo, scoprendo il fianco all’aggressività di Elisabetta. Il secondo break per l’azzurra arriva nel quarto game, lasciando la sua avversaria a quindici; poi però arriva una leggera flessione per Cocciaretto, che prima cede il servizio sul 4-0, seguito da un successivo contro break sul 3-5, che rimette in partita Semenistaja. Per fortuna la marchigiana ritrova il ritmo nel game seguente, dove torna a spingere forte con il rovescio per sfondare la difesa lettone e prendersi il primo set 6-4 in 40′

Secondo set: un monologo di Cocciaretto su Semenistaja

Nella ripresa l’apporto al servizio di Cocciaretto è decisivo per le sorti del match, tanto da permettere alla 25enne di non fronteggiare nessuna palla break. Va da se che la seconda frazione è un lungo monologo azzurro, con il primo break che arriva nel quarto gioco, dove Elisabetta comanda ancora grazie al rovescio bimane. Nel game seguente, su servizio Cocciaretto, Semenistaja arriva ai vantaggi, ma la marchigiana si salva grazie alla prima robusta. Il secondo e definitivo break si registra nel quinto game, con la fermana che completa l’operazione grazie a un passante di dritto in recupero. Con la convincente vittoria in poco più di un’ora, Elisabetta si regala un secondo turno di prestigio contro la quarta testa di serie Coco Gauff, sconfitta recentemente proprio al secondo turno di Doha.