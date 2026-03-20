Miami Open, il ricchissimo programma di venerdì 20 marzo: Alcaraz-Fonseca e 6 italiani in campo

Il sole della Florida sembra essere tornato a splendere, ma le ferite lasciate dalla pioggia dirompente di mercoledì non sono ancora del tutto guarite. E se il programma di giovedì 19 sembrava intenso con ben 50 partite tra maschile e femminile, quello di venerdì 20 è ancora più frenetico. Sono, infatti, 52 i match previsti perché, oltre a recuperare ancora partite del primo turno, si fa strada la fase successiva come da programma originale. Con l’obiettivo di non slittare l’intero torneo, mentre alcuni devono ancora emettere i loro verdetti, i primi big iniziano a scendere in campo: tra i debutti principali quelli di Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Alex de Minaur, Coco Gauff, Jasmine Paolini, Flavio Cobolli e Luciano Darderi.

Berrettini, Paolini e Cocciaretto e Alcaraz in notturna

L’Hard Rock Stadium aprirà le danze alle 17:00 italiane – mezzogiorno in Florida – con l’esordio di Casper Ruud che incrocia il ventiduenne Ethan Quinn. Successivamente, Elisabetta Cocciaretto, a cui tocca un’impresa difficile contro Coco Gauff (già però battuta un mese fa a Doha) e poi Aryna Sabalenka insieme a Ann Li. In notturna seguono Carlos Alcaraz contro il talento brasiliano Joao Fonseca, in un match che promette scintille, chiude il derby kazako tra Elena Rybakina con Julija Putinceva.

Il programma inizierà prima sul Grandstand, che vede alle 16:00 (11:00 a Miami) i debutti di Amanda Anisimova (con Ajla Tomljanović), Jack Draper (con Reilly Opelka), Taylor Fritz (con Botic van de Zandschulp), Alex de Minaur (con Stefanos Tsitsipas) e Jessica Pegula (contro Francesca Jones). Allo stesso orario cominceranno anche gli impegni del Butch Buchholz: parte un primo turno, Kovacevic-Sakamoto, seguito dall’ingresso delle rispettive teste di serie. Inizierà Tommy Paul, in campo con Adrian Mannarino, poi seguiranno Alexander Bublik, che sfiderà un Matteo Berrettini reduce dal bell’esordio contro Muller, Madison Keys (con Elena Gabriela Ruse) e Naomi Osaka (con la giovane australiana Talia Gibson proveniente dalle qualificazioni e responsabile dell’eliminazione di Paolini agli ottavi di Indian Wells). Sul Campo 1, invece, si parte alle 15 italiane con la promettente Victoria Mboko, Maria Sakkarri e l’esordio di Jasmine Paolini [7] contro la wild card Taylor Townsend.

Il programma negli altri campi

Sui restati campi l’inizio è fissato alle 15:00 – le 10:00 secondo il fuso orario. Promettente è il programma del Campo 3, interamente dedicato al tabellone femminile: tra i vari incroci spiccano le sfide tra Diana Shnider e Tereza Valentova e tra Elina Svitolina e la wild card Emerson Jones. Il match di cartello del settore è però senza dubbio lo scontro tra Iva Jovic e Paula Badosa.

Sul Campo 4 i fari sono puntati su Matteo Arnaldi, impegnato con Alexander Shevchenko. Spostandoci poi sul Campo 7, a emergere sono il match di alto livello tra Karolina Muchova e Camila Osorio, gli azzurri Flavio Cobolli – opposto a Raphael Collignon – e Luciano Darderi, che dovrà vedersela con il giovane Martin Landaluce proveniente dalle qualificazioni, e l’interessante sfida generazionale tra il belga Zizou Bergs e Tomas Martin Etcheverry.

Le partite degli italiani

Matteo Arnaldi – Alexander Shebchenko | terzo match dalle 15

| terzo match dalle 15 [7] Jasmine Paolini – [WC] Taylor Townsend | terzo match dalle 15, non prima delle 17:30

| terzo match dalle 15, non prima delle 17:30 Elisabetta Cocciaretto – [4] Coco Gauff | terzo match dalle 17, non prima delle 18:00

| terzo match dalle 17, non prima delle 18:00 Matteo Berrettini – [10] Alexander Bublik | terzo match dalle 16

| terzo match dalle 16 [13] Flavio Cobolli – Raphael Collignon | quarto match dalle 15

| quarto match dalle 15 [17] Luciano Darderi – [Q] Martin Landaluce | sesto match dalle 15, non prima di mezzanotte

Cinque match da non perdere